انظر إلى الصورة جيداً.. ما تراه يعكس شخصيتك!

اختبار الشخصية هذا يمكن أن يتحدث كثيراً عن مشاعرك، فما تنجذب إليه عيناك على الفور في الصورة سيكشف عن مدى تعاطفك.

والصورة أدناه هي لوحة جدارية من أعمال شون يورو المولود في هاواي، والذي يعرف باسم الفنان هولا، فهو يحول المباني اللطيفة وغير الصالحة للاستخدام إلى أعمال فنية، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ولإجراء الاختبار ما عليك سوى إلقاء نظرة على الصورة وتسجيل ما تنجذب إليه أولاً.

إذا رأيت الماء أولاً

ووفقاً للاختبار، فإذا رأيت الماء أولاً، فأنت بالتأكيد متعاطف.

وينجذب معظم الناس أولاً إلى المرأة وانعكاسها باعتباره النقطة المركزية في الصورة.

بدلاً من ذلك، اخترت التركيز على محيطها أي الماء والتموجات المحيطة بها.

إذا رأيت المرأة أولاً

لكن إذا رأيت المرأة أولاً، كما يفعل معظم الناس، فأنت لست متعاطفاً.

وقد تعتبر نفسك خبيراً في كيفية تفكير الناس ومشاعرهم، لكنك في الواقع أكثر خبرة في نفسك.

على رغم ذلك، فأنت لست أنانياً أو مهووساً بذاتك، لقد أمضيت للتو الكثير من الوقت في اكتشاف نفسك وتحرص على مشاركة ذلك مع الآخرين.

إذا رأيت الجدار أولاً

في المقابل إذا رأيت الجدار أولاً، فأنت لست متعاطفاً للغاية وتواجه صعوبة في فهم الناس، لكن ليس بالضرورة أن تكره الناس.

لكنك فقط تشعر بالارتباك من تصرفات الآخرين ومشاعرهم وتتمنى أن تتمكن من اكتشاف ذلك.

مع ذلك، فإن الناس يثيرون اهتمامك ومن المحتمل أن تكون صديقاً ومستمعاً جيداً.

إذا رأيت انعكاس المرأة أولاً

أما إذا رأيت انعكاس المرأة في الماء أولاً، فأنت ذكي عاطفياً للغاية وربما متعاطف جداً.

كذلك أنت جيد في معرفة ما يشعر به الآخرون وما يفكرون فيه، حتى لو كانوا يحتفظون بمشاعرهم لأنفسهم.

ويبهرك الناس وأنت جيد جداً في التواصل مع الآخرين.

والآن عزيزي القارئ وبعد إجراء الاختبار، اكتب لنا في التعليقات النتيجة، فهل أنت شخص عاطفي أم غير ذلك؟