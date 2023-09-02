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الصورة تداولتها مواقع إيرانية لبث المباراة
الصورة تداولتها مواقع إيرانية لبث المباراة

لأول مرة.. التلفزيون الإيراني يعرض مباريات الدوري السعودي

دبي - العربية.نت
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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني بدء عرض مباريات الدوري السعودي، حيث عرض مساء أمس مباراة الهلال والاتحاد، وتفاعل الجمهور الإيراني عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الخطوة التي قام بها تلفزيون بلادهم الرسمي.

في 11 دقيقة.. الهلال يقلب خسارته إلى فوز كبير على الاتحاد رياضة سعودية في 11 دقيقة.. الهلال يقلب خسارته إلى فوز كبير على الاتحاد

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن شبكة سيما الرياضية نقلت مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

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وشهدت منصة "إكس" (تويتر سابقاً) تفاعلاً من ناشطين في إيران وصفوا الحدث بالتاريخي، وعبر أحد الناشطين عن تقديره وإعجابه بمستوى الدوري السعودي في رفع مستوى كرة القدم الآسيوية.

يذكر أن الهلال حسم الكلاسيكو أمام مضيفه وغريمه اتحاد جدة حامل اللقب عندما قلب عليه الطاولة بفوز مثير 4-3، ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم ليزيحه عن الصدارة أمس الجمعة في جدة في افتتاح المرحلة الخامسة.

الفوز الثالث للهلال

وجدد الهلال تفوقه على الاتحاد بعدما أخرجه قبل أقل من شهر من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالفوز عليه 3-1.

وهو الفوز الثالث للهلال هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 13 نقطة منتزعا الصدارة مؤقتا بفارق نقطة أمام الاتحاد الذي مني بخسارته الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، والقطب الثاني لمدينة جدة الأهلي الذي يحل ضيفا على الفتح يوم السبت في ختام المرحلة.

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