مغامر يقفز بسيارته من الطابق الرابع.. شاهد النهاية الكارثية

نجا مغامر روسي شهير من الموت بأعجوبة، بعدما فشل في القفز بالسيارة من منحدر على أحد الأسطح المرتفعة إلى سطح مبنى مجاور في كارمادون، بأوسيتيا الشمالية.
القفز بالسيارة بين بنايتين
في التفاصيل، فقد أقدم المغامر يفغيني تشيبوتاريف، البالغ من العمر 32 عاماً، على تجربة حركة خطرة بسيارته بين سطحي مبنيين، حيث قرر القفز بسيارته البيضاء "لادا نيفا" من سطح مبنى 4 طوابق لسطح مبنى آخر.
إلا أن التجربة فشلت واصطدمت السيارة بالمبنى المجاور لتسقط محطمة على الأرض.
تعرض لإصابات
بعد تجربته المرعبة، نشر تشيبوتاريف اعترافًا بأنه تعرض لإصابات في ساقيه وقدميه واضطر للذهاب إلى المستشفى وقضاء بعض الوقت في الفحوصات للتأكد من سلامته وعدم تعرضه لإصابات خطيرة بعد هذا السقوط المروع.
يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها تشيبوتاريف لحادث خطير، إذ تعرض قبل لعامين لكسر في عموده الفقري أثناء محاولته القفز بسيارة من فوق النهر.
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