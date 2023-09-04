قبرص تحتجز 5 إسرائيليين بعد بلاغ من بريطانية بتعرضها للاغتصاب

قال مصدر بالشرطة إن قوات الأمن في قبرص ألقت القبض على خمسة شبان من إسرائيل لاستجوابهم بعد بلاغ من بريطانية عمرها 20 عاماً بتعرضها للاغتصاب.

وذكر المصدر أن الفتاة التي جاءت إلى قبرص لقضاء عطلة قالت إنها تعرضت لاعتداء بالفندق الذي تقيم فيه في بلدة أيا نابا السياحية في الثالث من سبتمبر أيلول. وقدمت بلاغا للشرطة مساء أمس الأحد.

مادة اعلانية

وأضاف المصدر أن محكمة جزئية أصدرت أمرا بحبس الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاما احتياطيا لمدة ثمانية أيام.

وفي العام الماضي، برأت محكمة عليا في قبرص بريطانية أدانتها محكمة ابتدائية خطأ بالكذب بشأن تعرضها للاغتصاب على يد 12 إسرائيليا في يوليو 2019.

وجرى إطلاق سراح الأشخاص الذين تم القبض عليهم في تلك القضية ولم يحاكموا.