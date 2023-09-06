بطريقة لا تخطر على البال.. هكذا سرقت آيفون من المتجر!

بطريقة لا تخطر على البال، قامت سيدة صينية بسرقة هاتف آيفون من متجر متخصص بالأجهزة المحمولة، وذلك بقضم سلك بلاستيكي مخصص لضمان عدم سرقة الهواتف المعروضة، وتمكنت من فصل آيفون 14 بلس من قاعدته.

وأظهر فيديو التقط بواسطة كاميرا مراقبة امرأة معروفة باسم "تشيو" وهي تتصفح الأجهزة في متجر في فوجيان، جنوب شرق الصين.

مادة اعلانية

كما شوهدت بعد ذلك وهي تفحص جهاز آيفون 14 بلس لبضع ثوان، ثم رفعته نحو فمها وبدأت تقضم الكبل المخصص للحماية من السرقة.

وبعد عدة محاولات نجحت بالنهاية بفصل الجهاز عن قاعدته وأسقطته في حقيبتها.

لكن فرحتها لم تكتمل حيث قبض رجال الشرطة عليها بعد 30 دقيقة فقط من مغادرتها المتجر.