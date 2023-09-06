بطريقة لا تخطر على البال.. هكذا سرقت آيفون من المتجر!

وضع القراءة
100% حجم الخط
بطريقة لا تخطر على البال، قامت سيدة صينية بسرقة هاتف آيفون من متجر متخصص بالأجهزة المحمولة، وذلك بقضم سلك بلاستيكي مخصص لضمان عدم سرقة الهواتف المعروضة، وتمكنت من فصل آيفون 14 بلس من قاعدته.
وأظهر فيديو التقط بواسطة كاميرا مراقبة امرأة معروفة باسم "تشيو" وهي تتصفح الأجهزة في متجر في فوجيان، جنوب شرق الصين.
مادة اعلانية
كما شوهدت بعد ذلك وهي تفحص جهاز آيفون 14 بلس لبضع ثوان، ثم رفعته نحو فمها وبدأت تقضم الكبل المخصص للحماية من السرقة.
وبعد عدة محاولات نجحت بالنهاية بفصل الجهاز عن قاعدته وأسقطته في حقيبتها.
لكن فرحتها لم تكتمل حيث قبض رجال الشرطة عليها بعد 30 دقيقة فقط من مغادرتها المتجر.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
لانتهاكات حقوق الإنسان.. عقوبات أميركية على شقيق حميدتيفي أول قرار من نوعه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، عبد الرحيم حمدان دقلو.وأوضحت وزارة الخزانة في بيان اليوم ... السودان
-
فيديو لحيوانات غريبة تحلق في السماء يثير الذعر.. ما قصتها؟حصد فيديو لأجسام غريبة تتحرك في السماء آلاف المشاركات والتعليقات بعدما أثار الجدل والذعر على منصات التواصل الاجتماعي.وأظهر الفيديو المؤلّف من مقاطع ... سوشيال ميديا
-
بعد انهيار عقار.. حريق يلتهم 32 مركبة بنفس المنطقة في مصربعد ساعات قليلة من انهيار عقار في منطقة حدائق القبة شرق العاصمة المصرية القاهرة أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، اليوم الأربعاء اندلع حريق هائل في جراج بسبب ... مصر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية