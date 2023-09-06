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قبض على اللصوص بحيلة ذكية.. شرطي ينبح كالكلاب

دبي - العربية.نت
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لجأ شرطي في ولاية واشنطن إلى حيلة ذكية لخداع لصوص سرقوا سيارة، فقد نبح الشرطي كالكلاب ما أوقع اللصوص في شر أعمالهم.

إلى هذا، قالت إدارة شرطة مقاطعة بيرس إن قوات الشرطة استجابت قبل الساعة 8:30 صباحًا يوم 18 أغسطس الماضي لنداء سيارة مسروقة بالقرب من مقبرة على طريق تشامبرز كريك في يونيفرسيتي بليس.

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ونصب أحد الشرطيين فخاً بانتظار وصول السيارة المسروقة، والتي اتضح أن ركابها هم 4 من المراهقين، ونجح في إفراغ إطارات السيارة على الرغم من ابتعادها.

وواصل رجال الشرطة البحث عن السيارة، حتى عثروا عليها خالية من الركاب بجوار إحدى المناطق الزراعية، لتبدأ عملية البحث عن اللصوص.

فحين رأى الشرطي اللصوص، صرخ قائلا: "لا تضطرونا لإطلاق الكلاب البوليسية، ثم نبح بنفسه كالكلب".

وبعد أن قام الشرطي بتقليد نباح كلب عدة مرات، استسلم اللصوص وكانوا 4 مراهقين.

ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل حول هوية المشتبه بهم أو التهم التي قد يواجهونها.

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