قبض على اللصوص بحيلة ذكية.. شرطي ينبح كالكلاب

لجأ شرطي في ولاية واشنطن إلى حيلة ذكية لخداع لصوص سرقوا سيارة، فقد نبح الشرطي كالكلاب ما أوقع اللصوص في شر أعمالهم.
إلى هذا، قالت إدارة شرطة مقاطعة بيرس إن قوات الشرطة استجابت قبل الساعة 8:30 صباحًا يوم 18 أغسطس الماضي لنداء سيارة مسروقة بالقرب من مقبرة على طريق تشامبرز كريك في يونيفرسيتي بليس.
ونصب أحد الشرطيين فخاً بانتظار وصول السيارة المسروقة، والتي اتضح أن ركابها هم 4 من المراهقين، ونجح في إفراغ إطارات السيارة على الرغم من ابتعادها.
وواصل رجال الشرطة البحث عن السيارة، حتى عثروا عليها خالية من الركاب بجوار إحدى المناطق الزراعية، لتبدأ عملية البحث عن اللصوص.
فحين رأى الشرطي اللصوص، صرخ قائلا: "لا تضطرونا لإطلاق الكلاب البوليسية، ثم نبح بنفسه كالكلب".
وبعد أن قام الشرطي بتقليد نباح كلب عدة مرات، استسلم اللصوص وكانوا 4 مراهقين.
ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل حول هوية المشتبه بهم أو التهم التي قد يواجهونها.
-
ليبيا تستعد لوضع منظومة مراقبة على حدود تونسأعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، أن بلاده تستعد لوضع منظومة مراقبة إلكترونية وتعزيز التواجد الأمني على الحدود مع تونس، ... المغرب العربي
-
المبعوث الأممي: ليبيا تحتاج إلى جيش موحد وحكومة واحدةقال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الأربعاء إن البلاد بحاجة إلى مؤسسة أمنية واحدة وجيش موحد وحكومة واحدة وإن بعثة الأمم المتحدة تعمل ... المغرب العربي
-
شقيقة الفاشنيستا الكويتية: "قضية أختي جنحة وما في مخدرات"ما زال حادث الفاشنيستا الكويتية المروع الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.وفي جديد القضية التي شغلت الرأي ... سوشيال ميديا