صورهما غزت التواصل.. ثاني حفل زفاف لرياض محرز

بحضور العائلة والأصدقاء المقربين، تم عقد قران اللاعب الشهير رياض محرز وعارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، أول أمس الاثنين، في فندق The Londoner Hotel في لندن.

وانتشرت صور زفاف الثنائي الشهير كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت العروس بفستان أبيض والعريس ببدلة سوداء أنيقة، ووفقا لصحيفة "ذا صن".

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زفاف ثالث

كما من المقرر عقد احتفال زفاف ثالث في وقت لاحق من هذا العام بعد الزفاف المدني الذي أقاماه يوم أمس.

ونشرت العروس عبر "إنستغرام"، بعضاً من أجواء الاحتفال مع فيديو لبنات رياض الثلاث برفقة شقيقتها داربي وهم في طريقهم للحفل.

وشاركت شقيقة تايلور المتابعين أيضا لقطات عن عشاء الزفاف الثاني للزوجين مع كعكة الاحتفال.





استقبلا ابنتهما في يونيو الماضي

كما شاركت داربي صورة أخرى من عشاء ما بعد الزفاف.

يشار إلى أن عارضة الأزياء تايلور وارد، كانت ولدت طفلتها الأولى في 8 يونيو/حزيران الماضي، وهي ثالث بنات اللاعب الجزائري رياض محرز بعد بنتيه من زوجته الأولى ريتا جوهال.