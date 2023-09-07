انفصال الكويتية نور الفلاح وآل باتشينو بعد 3 أشهر من ولادة طفلهما

بعد 3 أشهر على ولادة طفلهما، قررت عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح، الانفصال عن صديقها النجم الأميركي آل باتشينو، وتقدمت بطلب للحصول على حضانة ابنها.

وأفاد موقع "ذي بلاست" الأربعاء بعد مراجعة المستندات القانونية أن نور الفلاح، البالغة من العمر 29 عامًا، قدمت مستندات قانونية في لوس أنجلوس تطلب فيها الحضانة الكاملة للرضيع، مضيفة أنها تريد أن يحصل الممثل البالغ من العمر 83 عامًا على "زيارة معقولة".

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وكان آل باتشينو والفلاح مرتبطين عاطفياً منذ أبريل 2022، واستقبلا ابنهما، الذي أطلق عليه اسم "رومان الفلاح باتشينو"، في 6 يونيو في مستشفى سيدار سيناي بلوس أنجلوس.

وآل باتشينو هو بالفعل أب لثلاثة أبناء من امرأتين: فهو يشارك التوأم البالغ من العمر 22 عامًا أوليفيا باتشينو وأنتون جيمس باتشينو مع بيفرلي دانجيلو، وجولي باتشينو، 33 عامًا، مع جان تارانت.

ووفق المعلومات المتاحة، أبلغت الفلاح المحكمة أنها مستعدة لمنح النجم السينمائي المخضرم حضانة قانونية مشتركة لابنهما الصغير، الأمر الذي سيمنحه رأيًا في المسائل المتعلقة بالتعليم والدين والعلاج الطبي والمزيد.

وفي ملفها القانوني، أدرجت الفلاح وثيقة بعنوان "الإعلان الطوعي عن النسب"، والتي وقعتها هي وباتشينو بعد 6 أيام من استقبالهما ابنهما.

واعترفت الوثيقة، التي وقعها شاهد طرف ثالث، بأبوة باتشينو للطفل.

وتطلب الفلاح في مستندات المحكمة أن يدفع باتشينو أتعاب محاميها أو أي تكاليف أخرى متعلقة بالقضية، بحسب ذي بلاست.

ولم يتم ذكر مبلغ محدد لدعم الطفل في ملف المحكمة، وفقًا لذي بلاست.

وفقًا للمصدر، نصت المستندات القانونية في القضية على أنه "يجوز للمحكمة إصدار أوامر لدعم الأطفال وإصدار تخصيص للأرباح دون إشعار آخر لأي من الطرفين".

وكان من المتوقع أن يحدد القاضي في القضية مبلغا يعتمد على ما تطلبه الفلاح في الجلسات المقبلة؛ وأشار الموقع إلى أنه لا يوجد دليل يشير إلى معارضة باتشينو لأي من الطلبات.

من هي نور الفلاح؟

اكتسح اسم الكويتية نور الفلاح وسائل الإعلام ومنصات التواصل في العالم قبل أشهر عقب إعلان الفنان العالمي آل باتشينو، الذي يبلغ من العمر 83 عاما، انتظاره مولوده الرابع منها، فذهب الكثيرون ممن لا يعرفونها يتساءلون عن هوية العارضة المنتجة الكويتية الأصل التي تصغره بـ 53 عاما.

ووفق ما قرأته العربية.نت عن صديقة آل باتشينو نور الفلاح فهي منتجة أميركية تبلغ من العمر 29 عامًا من أصل كويتي ووالدتها أميركية، وحصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبعدها حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة كاليفورنيا.

وأصدرت أول فيلم وثائقي لها باسم "المشردين"، وذلك عام 2014، ويسلط الفيلم الضوء على حياة المشردين في الشوارع، كما أنتجت فيلماً قصيراً باسم "بروسا نوسترا" عام 2016، ويحكي عن رجل يحلم بعودة إخوته إلى الكلية في كاليفورنيا.

هي الأخت الكبرى لـ 3 أشقاء هم "صوفيا" و"ريمي" و"ناصر"، وقبل ارتباطها بالنجم آل باتشينو انتشرت شائعات نفتها نور عن ارتباطها بالفنان العالمي كلينت إيستوود( 93 عامًا).

وفي عام 2020 تعرفت على آل باتشينو بعد انفصاله عن حبيبته ميتال، بحسب موقع TMZ الذي أشار إلى أنه لدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) والتوأمان أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما.

ورزق الفنان الشهير بأطفاله الثلاثة من علاقات سابقة، فقد سبق أن أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988.

فيما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأميركية بيفرلي جانجيلو، التي انفصل عنها رسمياً عام 2003.