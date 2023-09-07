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Participants lay inside a hut, as they participate in a satirical contest to mock a popular myth that labels Montenegrins as lazy people, in the village of Brezna, Pluzine, Montenegro, September 6, 2023. REUTERS/Stevo Vasiljevic TPX IMAGES OF THE DAY
أحد المتسابقين

جائزتها 1000 دولار.. مسابقة لنيل لقب "المواطن الأكثر كسلاً"

المسابقة الساخرة تقام سنوياً في منتجع لقضاء العطلات في شمال الجبل الأسود

بريزنا (الجبل الأسود) - رويترز
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يتنافس سبعة متسابقين يستلقون على حشايا لنيل لقب "المواطن الأكثر كسلا" بعد تحطيم الرقم القياسي السابق في مسابقة ساخرة تقام سنوياً في منتجع لقضاء العطلات في شمال الجبل الأسود "مونتينيغرو".

والرقم القياسي السابق كان 117 ساعة وسُجل في مسابقة العام الماضي التي أقيمت في منتجع بريزنا، لكن مع دخول مسابقة العام الجاري يومها العشرين اليوم الخميس، قال من تبقى من المتسابقين إنهم مصممون على الاستمرار.

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وقالت بطلة عام 2021 دوبرافكا أكسيتش (38 عاماً): "نشعر كلنا بأننا بحالة جيدة وممتازة، لا توجد مشاكل صحية، إنهم يدللوننا، كل ما علينا فعله هو الاستلقاء".

وذكر رادونيا بلاجويفيتش منظم المسابقة ومالك المنتجع أن المسابقة انطلقت في الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي قبل 12 عاماً للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى.

المتسابقون
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المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
المتسابقون
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وأضاف أن السبعة المتبقين من أصل 21 متسابقاً في البداية مستلقون لمدة 463 ساعة حتى الآن.

وتنص القواعد على أن الوقوف أو الجلوس يعدان مخالفة وسبباً للاستبعاد من المسابقة فوراً، لكن يُسمح للمتسابقين بعشر دقائق كل ثماني ساعات للذهاب إلى المرحاض.

ويمكن للمتسابقين أيضاً القراءة واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وقال فيليب كنزيفيتش (23 عاماً) من بلدة مويكوفاتش الشمالية، الذي ينافس لأول مرة، إنه واثق من الفوز والحصول على الجائزة التي تبلغ قيمتها ألف يورو (1070 دولاراً).

وأضاف: "لدينا كل ما نحتاجه هنا والصحبة رائعة والوقت يمر بسرعة".

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