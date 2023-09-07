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كوارث طبيعية

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال تشيلي

تقع تشيلي ضمن ما يسمى "حلقة النار" في المحيط الهادي وتشهد زلازل متكررة

العربية.نت، أسوشييتد برس
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هز زلزال بقوة 6.2 درجة شمال تشيلي، صباح الخميس، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال كان على بعد 41 كيلومترا (25 ميلا) جنوب غرب مدينة كوكيمبو في تشيلي.

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وكان عمق الزلزال 41 كيلومترا (25 ميلا).

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ولم يبلغ مكتب الطوارئ الوطني في تشيلي عن وقوع أي أضرار أو إصابات.

وتقع تشيلي ضمن ما يسمى "حلقة النار" في المحيط الهادي وتشهد زلازل متكررة. في عام 2010، أودى زلزال بقوة 8.8 درجة وأعقبه تسونامي بحياة 526 شخصا.

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