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Mark Dickey, the U.S. caver who is currently trapped near Morca, poses in Mentone, Alabama, U.S., May 12, 2023. National Cave Rescue Commission (NCRC)/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLE
العالم الأميركي مارك ديكي

عالم أميركي عالق بكهف عمقه 1000 متر بتركيا بعد إصابته بوعكة

تتواصل الجهود للبحث عن عالم الكهوف مارك ديكي البالغ من العمر 40 عاماً والذي أصيب بوعكة أثناء استكشاف كهف عميق في جنوب تركيا

العربية.نت
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يعمل خبراء كهوف أتراك ودوليون على إنقاذ عالم كهوف أميركي، يبلغ من العمر 40 عاماً، أصيب بوعكة صحية وحوصر على عمق أكثر من ألف متر داخل كهف جنوبي تركيا.

أصيب مارك ديكي بوعكة صحية خلال رحلة استكشافية دولية إلى كهف موركا في جبال طوروس جنوبي البلاد، بحسب رابطة إنقاذ الكهوف الأوروبية.

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وقالت الرابطة على موقعها الإلكتروني الرسمي إن ديكي يعاني من نزيف بالجهاز الهضمي، ولم يتمكن من مغادرة الكهف بمفرده.

وصفت الرابطة ديكي بأنه "خبير ومدرب تدريباً عالياً في مجال استكشاف الكهوف"، وشارك في العديد من البعثات الاستكشافية الدولية، ويشغل منصب سكرتير اللجنة الطبية بالرابطة.

وقالت الرابطة الأوروبية إن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وفريق إنقاذ (يو إم كيه إي) يعملون مع خبراء كهوف أتراك ودوليين لوضع خطة من أجل إخراج ديكي من الكهف.

من جانبه قال مارتون كوفاكس، المسؤول في خدمة الإنقاذ من الكهوف بالمجر، إن الكهف يجري إعداده لإخراج ديكي بأمان. ويجري توسيع الممرات الضيقة بالكهف لاستيعاب نقالة يعتزم رجال الإنقاذ استخدامها لرفع ديكي لأكثر من ألف متر (3280 قدم) إلى السطح، كما يعمل خبراء على معالجة خطر إمكانية سقوط صخور.

وتأمل فرق الإنقاذ، التي وصلت من المجر وبلغاريا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا، أن تبدأ عملية انتشال ديكي يومي السبت أو الأحد.

فرق الإنقاذ على مقربة من الكهف لمحاولة إنقاذ ديكي
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  • فرق الإنقاذ على مقربة من الكهف لمحاولة إنقاذ ديكي
  • فرق الإنقاذ على مقربة من الكهف لمحاولة إنقاذ ديكي
  • فرق الإنقاذ على مقربة من الكهف لمحاولة إنقاذ ديكي
  • العالم الأميركي مارك ديكي
(4 صور)
فرق الإنقاذ على مقربة من الكهف لمحاولة إنقاذ ديكي
فرق الإنقاذ على مقربة من الكهف لمحاولة إنقاذ ديكي
فرق الإنقاذ على مقربة من الكهف لمحاولة إنقاذ ديكي
فرق الإنقاذ على مقربة من الكهف لمحاولة إنقاذ ديكي
فرق الإنقاذ على مقربة من الكهف لمحاولة إنقاذ ديكي
فرق الإنقاذ على مقربة من الكهف لمحاولة إنقاذ ديكي
العالم الأميركي مارك ديكي
العالم الأميركي مارك ديكي
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وأضاف كوفاكس أن عملية رفع ديكي ربما تستغرق عدة أيام، ويجري إعداد عدة نقاط إقامة مؤقتة على طول الطريق حتى يتمكن ديكي ورجال الإنقاذ من الراحة.

وقسم الخبراء الكهف إلى عدة أقسام، حيث سيكون فريق إنقاذ من كل دولة مسؤولا عن قسم. وكان عناصر هيئة إنقاذ الكهف المجرية المتطوعة أول من وصل إلى موقع ديكي، ونفذت عمليات نقل دم طارئة لتحقيق الاستقرار في حالته.

وقال كوفاكس إن فريقاً مجرياً إضافياً - يضم ما بين 15 إلى 20 رجل إنقاذ - سيغادر المجر مساء الخميس على متن طائرة عسكرية وفرتها الحكومة هناك، وسيصل إلى الموقع صباح الجمعة. منع المسؤولون الأتراك رجال الإنقاذ من تقديم أي معلومات عن وضع ديكي الحالي.

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