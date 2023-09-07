عملية تحبس الأنفاس.. كيف سيتم إنقاذ باحث أميركي عالق بكهف في تركيا؟

علِق عالمٌ أميركي على عمق أكثر من ألف متر داخل كهف في منطقةٍ تركية تقع جنوب غربي البلاد بعدما أصيب بوعكة صحية مفاجئة، ما أرغم السلطات على التدخل في محاولة لإنقاذه وإخراجه من المكان الذي كان يعمل فيه مع خبراء محليين وأجانب من دول غربية متعددة.

ويعمل خبراء كهوف أتراك ودوليون على إنقاذ عالم الكهوف الأميركي مارك ديكي البالغ من العمر 40 عاماً والعالق في كهفٍ يقع في منطقة سوغوزو القريبة من مدينة أنامور والتابعة إدارياً لولاية مارسين الساحلية الواقعة جنوبي غربي البلاد على البحر الأبيض المتوسط.

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وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، فقد عَلِق العالم الأميركي داخل الكهف يوم الثالث من سبتمبر الجاري، ولم يتمّ إخراجه حتى الآن لعدم تمكن فرق الإنقاذ من استخدام النقّالة نظراً لضيق الممرات داخل الكهف.

كما أن العالم الأميركي لم يكن بمفرده وإنما كان جزءاً من الفريق البحثي المكون من 4 أميركيين و4 أتراك و4 رومانيين وخبيرٌ آخر ينحدر من المجر، وفق المصدر السابق نفسه.

ويؤمل أن يتمّ إخراج العالم الأميركي في نهاية هذا الأسبوع ريثما يتمّ اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والمطلوبة كتوسيع الممرات داخل الكهف والتأكد من عدم سقوط الصخور.





من فرق الإنقاذ بالمنطقة من فرق الإنقاذ بالمنطقة من فرق الإنقاذ بالمنطقة

ونصبت فرق الإنقاذ الخيم في مكانٍ قريبٍ من الكهف، حيث تخطط لكيفية إخراج ديكي منه.

وحصلت "العربية.نت" على معلومات أخرى تفيد بأن العالم الأميركي يتناول أدويته وقد يخرج بوسائله الخاصة دون أن يحتاج إلى النقّالة.

وتقدّم السلطات التركية منذ 4 أيام، الرعاية الطبية للعالم الأميركي، بعد إصابته بنزيفٍ في الجهاز الهضمي على نحوٍ مفاجئ خلال عمله مع الفريق البحثي في رحلة استكشافية.

وتتكون فرق الإنقاذ التي تتولى مهمة إخراج العالم الأميركي من الكهف من 98 شخصاً على الأقل، إلى جانب خبراء أجانب وصلوا من المجر وبلغاريا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا.

وديكي هو خبير ومدرب تدريباً عالياً في مجال استكشاف الكهوف، وشارك في العديد من البعثات الاستكشافية الدولية، ويشغل منصب سكرتير اللجنة الطبية في رابطة إنقاذ الكهوف الأوروبية.

وقالت الرابطة الأوروبية إن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" وفريق إنقاذ "يو إم كيه إي" يعملون مع خبراء كهوف أتراك ودوليين لوضع خطة من أجل إخراج ديكي من الكهف.

من جانبه قال مارتون كوفاكس، المسؤول في خدمة الإنقاذ من الكهوف بالمجر، إن الكهف يجري إعداده لإخراج ديكي بأمان. ويجري توسيع الممرات الضيقة بالكهف لاستيعاب نقالة يعتزم رجال الإنقاذ استخدامها لرفع ديكي لأكثر من ألف متر (3280 قدم) إلى السطح، كما يعمل خبراء على معالجة خطر إمكانية سقوط صخور.

وتأمل فرق الإنقاذ، التي وصلت من خارج تركيا، أن تبدأ عملية انتشال ديكي يوم السبت أو الأحد.