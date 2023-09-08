أغتصب امرأتين قبل عقدين.. سجن ممثل أميركي مشهور لـ30 عاما

ذكرت خدمة سيتي نيوز الإخبارية أن الممثل داني ماسترسون، الذي اشتهر بلعب دور البطولة في مسلسل (ذات سفنتيز شو) "عرض السبعينات ذاك"، حُكم عليه الخميس بالسجن 30 عاما بتهمة اغتصاب امرأتين قبل نحو 20 عاما.

وأُدين الممثل البالغ من العمر 47 عاما، في يونيو حزيران في محاكمة ثانية. ووصلت هيئة محلفين إلى طريق مسدود بشأن اتهامه باغتصاب امرأة ثالثة.

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وكان ماسترسون نجم المسلسل الكوميدي لثمانية مواسم حتى عام 2006.

وأصدرت قاضية المحكمة العليا في لوس أنجلوس، تشارلين إف. أولميدو، الحكم على ماسترسون، 47 عاما، بعد سماع أقوالهن حول الصدمة التي تعرضن لها والمعاناة التي سببتها الذكريات المؤلمة في السنوات التي تلت ذلك.

ومثل الممثل المعتقل منذ مايو الماضي أمام المحكمة مرتديا بدلة، حيث شاهد النساء دون أي رد فعل واضح أثناء حديثهن.

وقالت امرأة اتهمت ماسترسون بالاغتصاب في عام 2003: "عندما اغتصبتني، سرقتني.. سرقت الروح.. هذا هو الاغتصاب". وأضافت: "أنت مثير للشفقة، ومضطرب، وعنيف تماما.. العالم أفضل حالا بوجودك في السجن".

وصرحت المرأة الثانية بأنه لم يظهر أي ذرة من الندم على الألم الذي تسبب فيه، مضيفة للقاضي: "كنت أعلم أنه يجب أن يكون خلف القضبان من أجل سلامة جميع النساء اللواتي كان على اتصال بهن.. أنا آسفة جدا وغاضبة جدا.. أتمنى لو أبلغت الشرطة بذلك عاجلا".

وقالت النساء اللواتي أدت شهادتهن إلى إدانة ماسترسون، إنه في عام 2003 قدم لهن المشروبات ثم أصيبن بالدوار أو أغمي عليهن قبل اغتصابهن بعنف.

وبعد فشل هيئة المحلفين الأولية في التوصل إلى أحكام بشأن ثلاث تهم بالاغتصاب في ديسمبر 2022 وإعلان بطلان المحاكمة، أعاد المدعون محاكمة ماسترسون في جميع التهم الثلاث في وقت سابق من هذا العام.

وتنازل ماسترسون عن حقه في التحدث قبل الحكم عليه، ولم يكن لديه أي رد فعل واضح بعد قرار القاضي، ولا العديد من أفراد عائلته الجالسين بجانبه، وبكت زوجته الممثلة بيجو فيليبس في بداية الجلسة.

وهذه المرة، وجدت هيئة محلفين مكونة من سبع نساء وخمسة رجال أن ماسترسون مذنب بتهمتين بعد سبعة أيام من المداولات، حيث أكدوا أن عمليات الاغتصاب وقعت في منزل ماسترسون بمنطقة هوليوود في عام 2003 عندما كان في ذروة شهرته في المسلسل الكوميدي على شبكة فوكس "That 70's Show".

ولم يتمكنوا من التوصل إلى حكم بشأن التهمة الثالثة، وهي ادعاء بأن ماسترسون اغتصب أيضا صديقة قديمة.

وحكم القاضي على الممثل بعد رفض طلب الدفاع بإجراء محاكمة جديدة تمت مناقشته في وقت مبكر صباح الخميس، وكانت العقوبة هي الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، وهذا يعني أن ماسترسون سيكون مؤهلا للحصول على الإفراج المشروط بعد أن يقضي 25 عاما ونصف، ولكن يمكن أن يسجن مدى الحياة.

وطلب الدفاع تنفيذ الحكمين على الإدانتين في وقت واحد، وطالب بالحكم عليهما بالسجن لمدة 15 عاما مدى الحياة. طلب المدعون الحكم الكامل بالسجن لمدة 30 عامًا والمؤبد الذي كان ماسترسون مؤهلا له.

جدير بالذكر أن ماسترسون لعب دور البطولة إلى جانب أشتون كوتشر وميلا كونيس وتوفير جريس في فيلم "That 70's Show" من عام 1998 إلى عام 2006، كما اجتمع مجددا مع كوتشر في الفيلم الكوميدي "The Ranch" لعام 2016 على Netflix، ولكن تم حذفه من العرض عندما تم الكشف عن تحقيق أجرته إدارة شرطة لوس أنجلوس في العام التالي.