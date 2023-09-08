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صورة تجمع بين الملكة إليزابيث وتشارلز تعود إلى عام 2009 (نقلا عن ديلي ميل)
صورة تجمع بين الملكة إليزابيث وتشارلز تعود إلى عام 2009 (نقلا عن ديلي ميل)
بريطانيا

بالذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث.. تشارلز يشكر الجماهير على الدعم

توفيت إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما في الثامن من سبتمبر 2022 في قلعة بالمورال مقرها الصيفي الذي كانت تعشقه

العربية.نت، رويترز
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تقدم الملك تشارلز، اليوم الجمعة، بالشكر للجماهير على "حبهم ودعمهم"، وتعهد بأن يكون في خدمة الجميع، وذلك في الذكرى الأولى لرحيل والدته الملكة إليزابيث واعتلائه العرش.

الملكة إليزابيث تطل من شرفة قصر باكنغهام - أرشيفية
الملكة إليزابيث تطل من شرفة قصر باكنغهام - أرشيفية

وتوفيت إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما في الثامن من سبتمبر 2022 في قلعة بالمورال مقرها الصيفي الذي كانت تعشقه.

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وبمجرد رحيلها خلفها تشارلز وصار ملكا للمملكة المتحدة و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا. ويعتزم تشارلز قضاء اليوم مع زوجته كاميلا بصورة خاصة وفي هدوء بالمقر الملكي في اسكتلندا.

وليس من المقرر أن يحضرا أي مناسبة احتفالية، كما لن يكون هناك أي تجمع عائلي خاص كبير للاحتفال باعتلائه العرش.

وقال تشارلز في بيان: "بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائي العرش، نتذكر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منا".

وتابع: "إنني ممتن للغاية أيضا للحب والدعم الذي غُمرَت به زوجتي وأنا خلال هذا العام فيما نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك، إن قلوب الأمة ستكون مع تشارلز وعائلته في هذه "الذكرى المهيبة".

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