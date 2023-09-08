بيانو ألّف عليه فريدي ميركوري أفضل ألحانه يباع بمليوني دولار

بيع بيانو فريدي ميركيوري الذي استخدمه في تأليف أغنية بوهيميان رابسودي وغيرها من أغنيات فريق كوين بأكثر من مليوني دولار، في إطار بيع بعض مقتنيات المغني الراحل من الأزياء المسرحية المبهجة وكلمات الأغاني الأصلية في مزاد حطم الأرقام القياسية.

وحققت المقتنيات المرتبطة بأغنية "بوهيميان رابسودي"، الأكثر نجاحاً للفريق، أعلى الأرقام يوم الأربعاء حيث بيعت كلمات الأغنية المكتوبة بخط اليد بحوالي 1.4 مليون جنيه إسترليني (1.7 مليون دولار). كما بيع مقابل 165 ألف جنيه إسترليني (208 ألف دولار) دبوس ذهبي من كارتييه كتب عليه "كوين رقم 1" منحه مدير أعمال الفريق لكل عضو منهم بعدما تصدرت الأغنية قوائم المبيعات.





فريدي ميركيوري الدبوس الذي بيع بالمزاد المزاد على مقتنيات فريدي ميركيوري

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وقالت دار مزادات سوذبي إن سواراً على هيئة ثعبان فضي من الطراز الفيكتوري ارتداه ميركوري مع ملابس من الساتان العاجي في تسجيل مصور للأغنية حقق مبلغاً قياسياً لأعلى سعر تم دفعه على الإطلاق في مزاد لقطعة مجوهرات يملكها نجم موسيقى روك. وبيع السوار بسعر 698 ألف جنيه إسترليني (881 ألف دولار)، أي 100 ضعف سعره المقدر قبل المزاد.

وعرضت صديقة ميركيوري المقربة، ماري أوستن، التي ترك لها منزله وممتلكاته عندما توفي بسبب إصابته بالتهاب رئوي مرتبط بمرض الإيدز عام 1991 عن عمر يناهز 45 عاما، في المزاد أكثر من 1400 قطعة.

تم بيع 59 قطعة فقط منها مقابل 12.2 مليون جنيه إسترليني (15.4 مليون دولار) في المزاد الذي استمر أربع ساعات ونصف، وشارك فيه مشترون من 61 دولة شخصياً وعبر الإنترنت وعبر الهاتف.