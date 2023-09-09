أحدث فوضى لـ4 أيام.. شاهد كيف انتهت مطاردة السجين الفار بلندن

في نهاية دراماتيكية لعملية مطاردة استمرت أربعة أيام، تمكن الأمن البريطاني من توقيف المشتبه به الإرهابي والهارب دانيال خليفة فيما كان يقود دراجة هوائية.

ضابط سري في مكافحة الإرهاب الإرهاب لاحظ المشتبه به الإرهابي، (21 عامًا)، وهو جندي بريطاني سابق فرّ من السجن وهو متهم بارتكاب جرائم إرهابية، وكان يقود دراجة هوائية، فلاحقه على طول ممر للمشاة في غرب لندن قبل أن يغافله ويدفعه عن دراجته. وقام بتقييده ووضعه على الأرض تحت تهديد السلاح.

Terrorist Daniel Khalife was arrested in Northolt, West London as he was seen riding his bike down the canal pic.twitter.com/oHZMaKiDmd — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) September 9, 2023

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وحاول خليفة التحايل على الضابط قائلا له: "هذا ليس أنا!" أنا لم أفعل أي شيء". وقال شاهد لـ"ديلي ميل": "في غضون دقائق قليلة، وصل ثلاثة أو أربعة ضباط يرتدون ملابس مدنية، وبعد دقائق قليلة وصل عدد آخر منهم وأغلقوا الطريق". وأضاف: "من الواضح أنها كانت عملية مخططة جيدًا، ولا بد أنهم كانوا يتابعونه لأن الضابط كان ينتظره".







إنه لمن دواعي الارتياح أنهم حصلوا عليه أخيرًا. قال قائد الشرطة دومينيك مورفي للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم إن الضابط "تعرف على خليفة على الدراجة الهوائية وقام في الواقع بسحبه من الدراجة" في الساعة 10:41 صباح اليوم (السبت).

تعقبته شرطة العاصمة بعد أن اتصل أفراد من الجمهور للإبلاغ عن مشاهدته في شارع تشيرش ومنطقة تشيسويك مول بعد تفتيش بقيادة المخابرات في عنوان سكني الليلة الماضية.

ضاقت عملية البحث بشكل مطرد إلى منطقة غرب لندن، حيث عمل ضباط مكافحة الإرهاب مع الجمهور وشركاء آخرين في الفترة التي سبقت النهاية المثيرة على مسار القناة على طريق روديل في نورثولت.

وأظهرت اللقطات التي حصلت عليها صحيفة "The Sun"، المشتبه به أثناء احتجازه، وقد تم رصده وبحوزته دراجة وحقيبة نوم وحقيبة تبريد مليئة بالبقالة. وقال مورفي إن خليفة كان "متعاوناً بشكل كامل" مع عملية الاعتقال بمجرد اعتقاله.

وأوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم (السبت) أن رئيس الوزراء ريشي سوناك عبر عن سعادته لاعتقال دانييل خليفة، مشيداً بضباط الشرطة والجمهور لجهودهم في العثور عليه.

وفي حديثه في قمة مجموعة العشرين في دلهي، قال سوناك: "أنا سعيد للغاية بالأخبار وأشكر ضباط الشرطة على عملهم الرائع خلال اليومين الماضيين، وأيضاً الجمهور الذي تقدم بجهود هائلة".

وكانت شرطة العاصمة البريطانية قالت في وقت سابق من السبت إن هناك المزيد من مرات الرؤية المؤكدة لخليفة خلال الليل في منطقة تشيسويك بلندن. وقد تمكن خليفة (21 عاماً) من الفرار صباح الأربعاء من خلال التسلل من مطبخ سجن "إتش إم بي واندسوورث" الذي كان يعمل به؛ إذ ربط نفسه أسفل سيارة «فان» تنقل الطعام.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن رجال الشرطة المشاركين في البحث عن دانييل خليفة هذا الصباح... ركزوا جهودهم في منطقة تشيسويك وما حولها". وأضافت: "تأتي هذه الجهود بعد عملية استخباراتية وبعض مرات الرؤية المؤكدة في تلك المنطقة خلال الليل، بما في ذلك بلاغات هاتفية من الجمهور".

كان خليفة محتجزاً في السجن في انتظار محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب وقانون الأسرار الرسمية.

وطالب نواب المعارضة بإجابات حول كيفية تمكنه من الفرار، ولماذا لم يتم احتجازه في سجن محاط بأقصى درجات الحراسة. كما تدور أسئلة حول العاملين والإجراءات الأمنية في السجن.