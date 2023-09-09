الأمير هاري في ألمانيا لافتتاح ألعاب إنفيكتوس للمحاربين القدامى
أقام هاري ألعاب إنفيكتوس للمساعدة في تأهيل الجنود والمحاربين القدامى بمنحهم تحديا للمنافسة في فعاليات رياضية مشابهة للبارالمبياد
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وصل الأمير هاري إلى دوسولدورف غرب ألمانيا، السبت، حيث سيفتتح ألعاب إنفيكتوس، وهي منافسة لجنود الجيش السابقين والحاليين المصابين والجرحى والمرضى.
وكان في استقبال هاري، وهو أيضا دوق ساسكس عمدة المدينة وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ونحو 100 من المشجعين المهللين، الذين ذهبوا إلى المدينة القديمة التي شهدت وصوله ودخوله بلدية المدينة لحضور حفل استقبال، وفقا للوكالة الألمانية.
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وتقام ألعاب إنفيكتوس في ساحة ميركوس شبيل في دوسولدورف. وخلال مراسم الافتتاح هناك، سيكون هاري برفقة بيستوريوس.
وأقام هاري ألعاب إنفيكتوس للمساعدة في تأهيل الجنود والمحاربين القدامى بمنحهم تحديا للمنافسة في فعاليات رياضية مشابهة للبارالمبياد.
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