بدء عملية إنقاذ الأميركي العالق بكهف بعمق 1000 متر بتركيا
مارك ديكي أصيب بنزيف في المعدة أثناء رحلة استكشافية مع آخرين في كهف موركا في جبال طوروس
قال مسؤول في وكالة إدارة الكوارث التركية إن فرق الإنقاذ بدأت، اليوم السبت، عملية شاقة لانتشال مستكشف أميركي أصيب بمرض خطير، بينما كان على عمق ألف متر (3000 قدم) تحت مدخل كهف في تركيا.
قد يستغرق الأمر أياماً لإخراج مارك ديكي إلى السطح، حيث يتوقع رجال الإنقاذ أنه سيضطر إلى التوقف والراحة بشكل متكرر في "استراحات" مقامة على طول الطريق أثناء قيامهم بسحب نقالته عبر الممرات الضيقة.
وصرح المسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ التركية لوكالة "أسوشييتد برس": "بدأت بعد ظهر اليوم عملية نقله من معسكره على عمق 1040 متراً إلى معسكر على عمق 700 متر".
وبدأ المستكشف البالغ من العمر 40 عاماً في التقيؤ بسبب نزيف في المعدة أثناء رحلة استكشافية مع آخرين في كهف موركا في جبال طوروس بجنوب تركيا.
وهرعت فرق الإنقاذ من جميع أنحاء أوروبا لمساعدة ديكي. ووصل طبيب مجري وعالجه داخل الكهف في 3 سبتمبر. ومنذ ذلك الحين يتناوب الأطباء وعمال الإنقاذ على رعايته.
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