اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الفيديو المتداول (موقع إكس) من 2
من الفيديو المتداول (موقع إكس)
(2 صور)
زلزال المغرب

شاهد.. دمار وبيوت مهدمة في قرية تابعة لإقليم الحوز بالمغرب

تعبئة كبرى بالمؤسسات الصحية ودعوات للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال.. والجيش يشارك في جهود الإنقاذ

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت مقاطع مصورة، تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الدمار الضخم في قرية تلات يعقوب التابعة لإقليم الحوز في المغرب. وأظهرت المقاطع المنازل المهدمة في مشاهد تقشعر لها الأبدان.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، السبت، إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة، وذلك بحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية.

مادة اعلانية

وأفاد الإعلام المغربي بوجود تعبئة كبرى بالمؤسسات الصحية ودعوات للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال.

وأفادت الداخلية المغربية بأن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ. وقد وصفت وسائل إعلام مغربية الزلزال بأنه أقوى زلزال يضرب المملكة، فيما ارتفعت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض بعدة مدن مغربية.

وكان بيان للوزارة قد حدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش.

هل تنبأ العالم الهولندي بزلزال المغرب قبل حدوثه بأيام؟ المغرب العربي زلزال المغرب هل تنبأ العالم الهولندي بزلزال المغرب قبل حدوثه بأيام؟

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن قرى بالمناطق الجبلية جنوب غربي مراكش لا تزال محاصرة ومن الصعب الوصول لها.

وقال ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، "إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب". وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز، وعلى عمق 18.5 كلم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قصة قطار الرئيس كيم المدرع الذي يستعد لاستقلاله لروسيا في رحلة مثيرة تقلق الغرب قصة قطار الرئيس كيم المدرع الذي يستعد لاستقلاله لروسيا في رحلة مثيرة تقلق الغرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط