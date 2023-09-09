غرف للبكاء وأجواء سامة.. زملاء أشهر مذيعي أميركا يفضحونه

اعتذر جيمي فالون، مقدم برنامج "تونايت شو" الشهير على قناة "إن. بي. سي" الأميركية، لزملائه في العمل بعد أن اتهمه موظفون بإحداث "أجواء سامة في مكان العمل"، بحسب تقرير نشرته مجلة "رولينغ ستون".

وقالت مجلة الموسيقى والثقافة إن الفكاهي جيمي فالون، أحد أشهر نجوم البرامج التلفزيونية الأميركية المسائية، اتُّهم من اثنين من الموظفين الحاليين و14 عاملاً سابقاً في برنامج "تونايت شو"، باعتماد "سلوك فوضوي"، فيما وصف البعض جوّ العمل في البرنامج على مدى سنوات بأنه "سامّ".

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وقال شخص في مقابلة مع مجلة "رولينغ ستون" طالباً عدم كشف اسمه إن فالون (48 عاماً)، كان "يتصرف بعصبية زائدة مع أفراد الطاقم، ويتذمّر من أصغر الأشياء، ويوبّخ الموظفين ويقلّل من شأنهم لتنفيس انزعاجه".

وجاء في تقرير المجلة الذي نُشر الخميس أن موظفي برنامج "تونايت شو" اشتكوا من التأثير النفسي لسلوكه، إذ كان البعض يصف غرف تبديل الملابس بأنها "غرف بكاء"، وأبلغوا هذه الشكاوى إلى قسم الموارد البشرية في شبكة "إن. بي. سي".

وقالت "رولينغ ستون" إن فالون والمعدّ الرئيسي في برنامجه كريس ميلر وجها دعوى إلى اجتماع افتراضي اعتذر فيه مقدم البرنامج من الموظفين وأعرب عن ندمه.

وقال فالون بحسب التقرير: "آسف إذا كنت قد أزعجتكم مع عائلاتكم وأصدقائكم.. أشعر بالسوء الشديد لدرجة تفوق قدرتي على الوصف". وأضاف "إنه أمر محرج، وأشعر بالسوء الشديد".

ونُقل عنه قوله "أريد أن يكون هذا البرنامج ممتعاً. يجب أن يكون شاملاً للجميع. يجب أن يكون مضحكاً. يجب أن يكون أفضل برنامج مع أفضل الأشخاص. أردت فقط أن أقول إنني أفتقدكم".

وكان فالون في لندن هذا الأسبوع لإجراء مقابلة مع نجوم فرقة "رولينغ ستونز" ميك جاغر وكيث ريتشاردز وروني وود بحضور الصحافة في قاعة للحفلات الموسيقية في لندن لإطلاق ألبومهم الجديد.

وتولى فالون مهامه في عام 2014 خلفاً لجاي لينو الذي تولى تقديم برنامج "تونايت شو" لأكثر من عقدين من الزمن.