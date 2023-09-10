طفلة مغربية تركت منزلها خوفا من الزلزال.. فجلست تقرأ كتاباً في حديقة

عند الساعة الثالثة صباحاً من فجر الأحد، تجلس هذه المراهقة المغربية على الحشيش الأخضر في إحدى حدائق مدينة مراكش خوفاً من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب بلادها قبل 24 ساعة.

وبينما تجمعت حولها المركبات بانتظار "إعلان الأمان" الذي يشير إلى إمكانية عودة الناس إلى منازلهم آمنين، جلست تضع غطاءها على قدميها وتقرأ كتابها.

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وفي حديث مع "العربية"، أفادت الفتاة بأن منزلها لم يتضرر، إلا أنها جاءت إلى الحديقة خوفاً من هزات ارتدادية عنيفة.

كما أفادت بأن شعور القراءة يساعدها على نسيان لحظات الخوف التي عاشتها بسبب الكارثة.

وتمنّت العودة إلى منزلها بأسرع وقت، مع عائلتها التي قدمت معها إلى الحديقة خوفاً من تداعيات الزلزال.

أكثر من 2000 ضحية

يشار إلى أن حصيلة أعنف زلزال ضرب البلاد ليل الجمعة، كانت ارتفعت إلى أكثر من ألفي قتيل، وقد أعلنت المملكة حدادا وطنيا مدته ثلاثة أيّام.

كذلك، ارتفع عدد الجرحى إلى 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.