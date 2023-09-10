"هذا الوقت للمغرب".. بدر هاري ينسحب من مباراة بدموع تملأ عينيه

بكلمات مؤثرة وعينان تملأهما الدموع، أعلن البطل العالمي المغربي بدر هاري مساء السبت، انسحابه من نزاله الذي كان مرتقبا أمام الانجليزي جيمس ماكسويني، تضامناً مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده الجمعة.
"هذا وقت المغرب"
وقرر النجم المغربي الانسحاب من المواجهة التي كانت ضمن أمسية "غلوري 88"، كما طالب تأجيلها إلى وقت آخر.
وقال هاري في كلمة للجمهور الحاضر بقاعة قاعة "دوم دو باريس" بالعاصمة الفرنسية: "إن المغرب مجروح، والناس ماتت، وهناك أطفال فقدوا والديهم".
كما تابع باللهجة المغربية: "ما جاتش انا نلعب وندابز ونفرح.. ووعد الحضور بعودة قوية.. واقسم على ذلك"، في إشارة منه إلى أن هذا الوقت للمغرب، وهو اليوم حزين ولا يستطيع أن يلعب ويفرح، متعهدا بإعادة المباراة في وقت لاحق وتقديم أفضل ما عنده.
وأضاف: "هذا الوقت للمغرب.. الله يرحم اللي ماتوا".
2012 ضحية حتى الآن
يشار إلى أن وزارة الداخليّة المغربية كانت أعلنت في بيان سابق مساء أمس أن عدد الوفيات الذي خلّفته الهزّة الأرضية بلغ 2012 شخصا".
فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة، وفق المصدر نفسه الذي أشار إلى أن السلطات "تُواصل جهودها لإنقاذ الجرحى وإجلائهم والتكفل بالمصابين وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".
-
شوهد في تركيا أيضا.. سر وميض أزرق لمع بالمغرب قبل الكارثةلا يزال العالم العربي تحت هول الصدمة، جرّاء الزلزال الذي ضرب المغرب، فجر السبت، وخلّف أكثر من 2012 ضحية حتى اللحظة.ومع ارتفاع أعداد الضحايا، تعود ... المغرب العربي
-
قرى اختفت عن بكرة أبيها في المغرب.. ورفع الجثث مستمرمع ارتفاع حصيلة أعنف زلزال ضرب المغرب منذ قرن، ليل الجمعة السبت إلى أكثر من ألفي قتيل، ودخول البلاد في حداد وطني لثلاثة أيّام، لم يستبعد وزير العدل ... العرب والعالم
-
المجلس العسكري بالنيجر: فرنسا تستعد للتدخل عسكرياًوسط التوترات المتصاعدة بينهما منذ الانقلاب، جدد المجلس العسكري في النيجر اتهاماته لفرنسا بالاستعداد للتدخل عسكرياً.ففي كلمة مصورة، ألقاها عبر ... العرب والعالم