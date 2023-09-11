بالصور.. أنقى ماسة زرقاء تزور دبي ليوم واحد فقط

تحطّ ماسة The Infinite Blue الزرقاء رحالها في دبي اليوم الاثنين، وليوم واحد فقط قبل انتقالها إلى هونغ كونغ حيث ستُشارك بمزاد تُنظّمه دار "سوثبي" للمزادات خلال الشهر المُقبل.

يستقبل مركز دبي المالي العالمي اليوم، ماسة زرقاء نادرة من حيث الحجم، واللون، والنقاء. إنها ماسة The Infinite Blue التي يبلغ وزنها 11,28 قيراط، وقد تمّ قطعها على شكل الرقم8 الذي يُعتبر ميموناً في العديد من الدول الآسيويّة كما أنه قطع يُضفي إشراقاً مثالياً على الأحجار الكريمة.





ماسة ماسة ماسة

مادة اعلانية

يُشكّل اسم The Iinfinite Blue تكريماً للون هذا الحجر، الذي تمّ تصنيفه من قبل معهد الأحجار الكريمة الأميركي بمرتبة Fancy Vivid Blue أي أزرق حيوي عميق، وهو أعلى تصنيف يتمّ منحه فقط لواحد في المئة من الماس الأزرق عالمياً. وهو الحجر الوحيد الذي يُعرض اليوم في "سوذبيز" دبي ومن المتوقّع أن يتراوح سعره في المزاد بين 26 و37 مليون دولار أميركي.

يتميّز هذا الحجر بالجمال، والندرة، والحرفيّة في القطع. وقد تمّ استخراجه من منجم كولينان في جنوب إفريقيا، وهو المنجم الوحيد عالمياً الذي يُنتج ماساً أزرق عالي الجودة في الفترة الأخيرة. أما زيارة هذه الماسة القصيرة إلى دبي فتأتي في إطار جولتها العالميّة وتهدف إلى تمكين الجمهور من الاطلاع على جمالها بشكل مباشر قبل أن تسلك طريقها إلى هونغ كونغ لتُشارك بمزاد يُقام في 5 أكتوبر المقبل.