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Southern white rhinoceros (Ceratotherium simum simum) stock photo
(تعبيرية)

دخلت حظيرة وحيد القرن فقتلها.. وهاجم من هب لنجدتها

لأسباب لا تزال مجهولة.. وحيد القرن قتل حارسة وأصاب آخر في حديقة حيوان في النمسا

العربية.نت
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قالت الشرطة النمساوية إن أحد حيوانات وحيد القرن في حديقة حيوان هيلبرون في مدينة سالزبورغ غرب النمسا هاجم حارسة بالحديقة وقتلها، وأصاب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء.

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وقالت شرطة سالزبورغ في بيان إنه أثناء القيام بعمل روتيني في حظيرة وحيد القرن، تعرضت حارسة تبلغ من العمر 33 عاماً لهجوم من الحيوان "لأسباب لا تزال مجهولة".

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وأضافت أن "المرأة توفيت متأثرة بجراحها في مكان الحادث".

وأثناء محاولته إبعاد الحيوان، تعرض حارس آخر يبلغ من العمر 34 عاماً، لهجوم من نفس وحيد القرن وأصيب بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى.

وأعلنت الحديقة إغلاق أبوابها يوم الثلاثاء.

إقفال حديقة الحيوانات
من 2
  • إقفال حديقة الحيوانات
  • حديقة الحيونات حيث وقع الحادث
(2 صور)
إقفال حديقة الحيوانات
إقفال حديقة الحيوانات
حديقة الحيونات حيث وقع الحادث
حديقة الحيونات حيث وقع الحادث
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