زلزال بقوة 5.5 يضرب منطقة عند الحدود بين تشيلي وبوليفيا

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب منطقة عند الحدود بين تشيلي وبوليفيا، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 104 كيلومترات.

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