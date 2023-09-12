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زلزال بقوة 5.5 يضرب منطقة عند الحدود بين تشيلي وبوليفيا

مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني: الزلزال كان على عمق 104 كيلومترات

العربية.نت، رويترز
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قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب منطقة عند الحدود بين تشيلي وبوليفيا، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 104 كيلومترات.

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