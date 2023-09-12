كوارث طبيعية
زلزال بقوة 5.5 يضرب منطقة عند الحدود بين تشيلي وبوليفيا
مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني: الزلزال كان على عمق 104 كيلومترات
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب منطقة عند الحدود بين تشيلي وبوليفيا، اليوم الثلاثاء.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 104 كيلومترات.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بهذا العام.. إعصار قتل 500 ألف وأدى لظهور دولة جديدةالحكومة الباكستانية تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل مسؤولي باكستان الشرقية ووسائل الإعلام العالمية بسبب سوء تعاملها مع الكارثة الأخيرة
-
السعودية تدرس فتح مكتب لصندوق الاستثمارات في الهندوزير التجارة الهندي يقترح إنشاء مكتب للترويج للاستثمار في الرياض اقتصاد
-
آلاف القتلى والمصابين جراء الفيضانات في ليبيا.. نداءات استغاثة وحداد 3 أيامالمجلس الرئاسي الليبي يعلن برقة منطقة منكوبة نتيجة الفيضانات.. وواشنطن تبدي استعدادها للمساعدة المغرب العربي
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية