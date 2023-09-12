كتاب فضحه.. إيلون ماسك "أغشي عليه" مخموراً خلال اجتماع بموسكو

فضحت مقتطفات من كتاب سيرة ذاتية جديد عن أغنى رجل في العالم، والذي يحمل عنوان "إيلون ماسك"، أنه عانى من حالة سُكر شديدة بعد تناول عدة جرعات من مشروب الفودكا خلال اجتماع عمل في موسكو، لدرجة أنه "فقد الوعي"، وفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" في استعراض لمقتطفات من الكتاب الجديد.

سهرة في باريس

كتب والتر إيزاكسون في كتاب السيرة الذاتية "إيلون ماسك" أن ماسك سافر إلى العاصمة الروسية في عام 2002 للتفاوض على شراء صواريخ لمهمته المقترحة إلى المريخ، والتي من شأنها أن ترسل دفيئة إلى سطح الكوكب الأحمر، أي زراعة نباتات على ظهر كوكب المريخ، وفي الليلة السابقة، كان ماسك قد توقف في باريس، حيث أقام حفلًا في وقت متأخر من الليل.

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شارد الذهن وممزقاً

وبحسب ما ورد في كتاب "إيلون ماسك"، الذي حصلت صحيفة "واشنطن بوست" على نسخة منه، وصل ماسك بعدئذ شارد الذهن و"ممزقًا" إلى مطعم في موسكو لتناول غداء العمل ولقاء رجل أعمال روسي مجهول الهوية.

كتب المؤلف إيزاكسون، الذي تمتع باتصالات قريبة وغير مسبوقة مع الملياردير الأميركي الذي رافقه كظله على مدى عامين، أن ماسك وشريكيه مهندس الصواريخ جيم كانتريل وصاحب رأس المال الاستثماري أديو ريسي، جلسوا في غرفة خلفية بالمطعم، حيث تم تقديم "لقيمات صغيرة من الطعام تتخللها جرعات كبيرة من الفودكا"، وأردف قائلًا إن ماسك ذكر له أنه قام بحساب ومقارنة "وزن الطعام والفودكا، وأنهما كانا متساويين تقريبًا".

وأضاف إيزاكسون أن "ماسك، الذي كان يرفع رأسه بيده، فقد وعيه، واصطدم رأسه بالطاولة".

خالي الوفاض

ووفقًا لإيزاكسون، لم يكن ماسك وقتئذ قد وجد صاروخ Space X، وأنه خرج خالي الوفاض من الرحلة، موضحًا أن ماسك اعتقد أن لديه اتفاقًا لشراء صاروخين من طراز دنيبر مقابل 18 مليون دولار، لكن السعر الذي طلبه الروس كان في الواقع 18 مليون دولار لكل صاروخ من الصاروخين. وعندما رفض ماسك السعر، قام الروس بزيادة العرض إلى مبلغ 21 مليون دولار لكل صاروخ، وسخر أفراد الجانب الروسي من الملياردير الأميركي قائلين: "أوه أيها الصبي الصغير، ليس لديك المال؟".

شركة قيمتها 150 مليار دولار

واضطر ماسك بعد فشل المحادثات إلى التخلي عن مشروع "واحة المريخ" Mars Oasis، والتي كان الهدف منها زراعة نبات في تربة المريخ كوسيلة دعائية لتعزيز الاهتمام بالسفر إلى الكوكب. وبعدئذ قرر ماسك بناء الصاروخ الفضائي بنفسه بدلًا من الاعتماد على الروس أو أي شخص آخر.

وبعد أسابيع من الاجتماع في موسكو، واصل ماسك خطواته لتأسيس شركة SpaceX، وهي شركة الفضاء الجوي وشركة إطلاق الصواريخ التي تهدف إلى جعل السفر إلى الفضاء والنقل بين الكواكب في متناول الجماهير، وهي الشركة نفسها التي أفادت التقارير الاقتصادية، اعتبارًا من شهر يوليو، أن قيمتها تبلغ حوالي 150 مليار دولار.

خمور وأقراص مخدرة

في الصيف الماضي، شوهد ماسك يحمل كأس خمر وهو بلا قميص على متن يخت قبالة ساحل ميكونوس، حيث كان يحتفل بصديقه الجديد، العميل المميز آري إيمانويل، على الرغم من أنه من غير المعروف أنه مهووس بالخمور.

في عام 2017 نشر ماسك تغريدة على منصة توتير، التي استحوذ عليها وغير علامتها التجارية إلى "إكس"، قال فيها إن "القليل من النبيذ الأحمر وأسطوانة قديمة، وبعضا من [أقراص] أمبيان... والسحر!".

وفي وقت سابق من العام الجاري، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ماسك يستهلك جرعات صغيرة من عقار الكيتامين لعلاج الاكتئاب، ويتناول جرعات كاملة من مخدر "الهذيان" أو "النوادي" الشهير عندما يحضر الحفلات.