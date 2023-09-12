شاهد لحظة استقبال زعيم كوريا الشمالية في روسيا

حل صباح اليوم الثلاثاء رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بروسيا بالقطار، وكان في استقباله وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف وعدد من المسؤولين الكوريين.

ووثقت عدسات المصورين مشهد خروجه من القطار، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الروس، ونشر مقطع الفيديو الصحافي المختص بشؤون الكرملين بافيل زاروبين.

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وعقب مراسم الاستقبال الرسمية، أجرى زعيم كوريا مباحثات مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف.

وذكر الوزير بوجود علاقات ودية طيبة وعميقة منذ فترة طويلة مع هذه الدولة الجارة، والآفاق الكبيرة للتعاون معها في مجالات الزراعة والبناء والسياحة وغيرها من المجالات.

ولفت إلى أن زيارة من هذا المستوى تعد دفعة جيدة للتطوير الأكثر نشاطا للعلاقات الواسعة والاتصالات المباشرة مع كوريا الشمالية.

وكانت الخدمة الصحافية للكرملين قد أعلنت أمس الاثنين عن زيارة رسمية وشيكة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، إن القطار عبر إلى منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتيا من كوريا الشمالية، مع لقطات مصورة تظهر قطارا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية.

قطار الأسرة الحاكمة في البلاد ورثه الزعيم الحالي عن أبيه، من بعد كيم إيل سونغ الجد الذي كان أول من استقل القطار.

لا بأس إن طالت رحلة الزعيم، فالقطار يتألف من 21 عربة مجهزة بحجرات استقبال ومؤتمرات، وصالات طعام فاخرة، وأجنحة للنوم.

القطار عبارة عن حصن مسلح على عجلات يُعتقد أنه يحتوي على غرفة كاريوكي، واتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومنشأة طبية للطوارئ.

كما يتم سحب سيارته الشخصية التي كانت في الماضي سيارة ليموزين من طراز مرسيدس بنز، كجزء من القافلة. وكذلك الأمر بالنسبة لطائرة هليكوبتر يتم إحضارها في حالة احتياج كيم إلى خروج سريع، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية المستندة إلى معلومات رفعت عنها السرية ومسؤولين كوريين شماليين سابقين.