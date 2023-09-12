اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فرق الإنقاذ حول مدخل الكهف
فرق الإنقاذ حول مدخل الكهف

بعد حصاره على عمق 1000 متر في تركيا.. إنقاذ مستكشف كهوف أميركي

الباحث مارك ديكي علق تحت الأرض بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء أدائه مهمة استكشاف دولية بكهف موركا في جبال طوروس بإقليم مرسين

مرسين (تركيا) - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال اتحاد الكهوف التركي (توماف) إنه تم في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إنقاذ مستكشف كهوف أميركي كان محاصراً على عمق يزيد على ألف متر تحت الأرض في جنوب تركيا، بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد عملية إنقاذ دولية استمرت أياما.

كان مارك ديكي (40 عاما) في مهمة استكشاف دولية بكهف موركا في جبال طوروس بإقليم مرسين عندما بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي على عمق 1040 مترا.

مادة اعلانية

وكتب الاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "تم إخراج ديكي من المخرج الأخير للكهف".

وأضاف "وهكذا، انتهى الجزء الخاص بالإنقاذ من الكهف من العملية بنجاح. نهنئ جميع الذين ساهموا!".

وقال منقذون إيطاليون إن ديكي نُقل إلى الخيمة الطبية في المخيم لإجراء فحوصات.

الأميركي العالق على عمق 3 آلاف قدم بكهف تركي يظهر في فيديو: أنا حي الأخيرة الأميركي العالق على عمق 3 آلاف قدم بكهف تركي يظهر في فيديو: أنا حي

عمل أكثر من 150 من منقذا من تركيا وكرواتيا وإيطاليا ودول أخرى لتسعة أيام لإنقاذه من ثالث أعمق كهف في البلاد.

وأظهرت لقطات من المراحل السابقة للعملية ديكي مستلقيا داخل الكهف بينما يعالجه فريق طبي. وأظهرت لقطات أيضا فرقا أخرى تتحرك إلى الأسفل في الكهف، مستعينة بالحبال وتشق طريقها عبر ممرات ضيقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مغاربة يقضون ليلتهم الرابعة في العراء خوفا من الهزات الارتدادية.. كيف يتعايشون؟ مغاربة يقضون ليلتهم الرابعة في العراء خوفا من الهزات الارتدادية.. كيف يتعايشون؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط