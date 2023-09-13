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صورة أشعة تظهر الحقن في بطن الطفل

وهو يلعب.. طفل يبتلع 8 إبر حقن لتطعيم الحيوانات

حياة الطفل البيروفي البالغ من العمر عامين لم تعد بخطر بعد خضوعه لجراحة لإزالة الإبر

العربية.نت
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أنقذ أطباء في شمال شرقي بيرو حياة طفل، عمره عامان، بعد أن ابتلع 8 إبر حقن وهو يلعب.

وقال الطبيب إفراين سالاسار: "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبراً".

الطفل مع والدته
من 2
  • الطفل مع والدته
  • صورة اشعة تظهر الحقن في بطن الطفل
(2 صور)
الطفل مع والدته
الطفل مع والدته
صورة اشعة تظهر الحقن في بطن الطفل
صورة اشعة تظهر الحقن في بطن الطفل
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم حيوانات بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.

ويعيش الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية على بعد حوالي 622 كيلومتراً من العاصمة ليما.

وقالت والدته "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حياته ليست في خطر بعد الجراحة.

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