لامس جسد مذيعة على الهواء.. فيديو لفعل فاضح يشعل إسبانيا

فضيحة على الهواء مباشرة، أشعلت نار الغضب في إسبانيا التي لا تزال تلملم آثار القبلة المدوية التي شغلت لأسابيع اتحاد الكرة للنساء في البلاد.
فقد ألقت الشرطة القبض على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد أن لامس جسد المراسلة التلفزيونية عيسى بالادو، أثناء بثها المباشر على الهواء، حينما كانت تقوم بتغطية حادثة سرقة في مدريد لقناة كواترو يوم الثلاثاء الماضي.
تحرش على الهواء
فقد اقترب المتهم من خلفها ووضع يده على جسدها قبل أن يسألها عن القناة التلفزيونية التي تعمل بها.
وبينما حاولت بالادو التي كانت لا تزال على الهواء مباشرة، دفع الرجل جانبا ومواصلة تقريرها، قاطعها مذيع البرنامج الإخباري، ناتشو أباد، الذي كان يتحدث معها من الاستوديو التلفزيوني ليسألها عن الذي يظهر معها في إطار الكاميرا.
فأصرت الصحافية التي بدت غاضبة بعدما حاولت إبعاده مرارا، أصرت على وضع المتهم أمام الكاميرا.
فيما نفى الرجل على الفور لمس جسدها، بل قال إنه كان يمشي بعيدا إلا أن شعرها علق بيده.
🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"— En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023
Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI
وقالت الشرطة في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه تم القبض على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على مراسلة على الهواء مباشرة.
كما أصدرت شركة Mediaset Espana، مالكة القناة الإخبارية، بيانا أعربت فيه عن دعمها الكامل لبالادو.
جدل في البلاد
يأتي الحادث في الوقت الذي تشهد فيه إسبانيا جدلاً حول التمييز الجنسي الذي أثارته فضيحة قبلة على الشفاه من قبل الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، على الفائزة بكأس العالم جيني هيرموسو.
وتسبب سلوكه في نهائي كأس العالم للسيدات الشهر الماضي، في انتقادات واسعة النطاق وكلفه وظيفته، فضلاً عن إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
كما من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة بسبب القبلة المزعومة غير المرغوب فيها.
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