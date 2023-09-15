أكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش.. في قبضة سلطات الأردن

أعلنت السلطات الرسمية الأردنية توقيف أخطر وأكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى البلاد.

وقالت وزارة الزراعة في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إنه تم القبض على المروج للزيت المغشوش في محافظة جرش شمال الأردن، بناء على تنسيق وترتيبات بهذا الخصوص من الوزير والحاكم الإداري والأجهزة الأمنية.

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كما أضافت أنه تبين من التحقيقات الأولية أن صاحب هذه الإعلانات المضللة لديه أكثر من صفحة على فيسبوك لغرض بيع زيت زيتون مغشوش.

تحذير عند شراء من مصادر موثوقة

كذلك أهابت بالمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عند شراء زيت الزيتون حيث يكون من مصادر موثوقة (مزارع معروفة، معاصر زيتون، المهرجان الوطني للزيتون، الحملة الوطنية التي نظمتها وزارة الزراعة مع الاتحاد العام لأصحاب ومنتجي معصرة الزيتون الأردنيين والمتاجر والمعارض المرخصة لبيع زيت الزيتون).

وشددت على الابتعاد وعدم الشراء من خلال الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات في فيسبوك، حيث تقدم هذه الإعلانات أسعاراً غير حقيقية وغالباً ما تكون أقل من تكلفة تنكة زيت الزيتون.

كما أكدت أن أسعار الزيت للموسم الحالي 2023/2024 تقارب أسعار الموسم السابق (80 - 95) ديناراً، وفق العرض والطلب ونوعية الزيت.

وأردفت أنها ستعلن الأسبوع المقبل عن إطلاق الحملة الوطنية التوعوية لزيت الزيتون، التي تنفذها الوزارة سنوياً بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

موسم القطاف

وكشفت الوزارة عن انطلاق موسم عصر ثمار الزيتون في 25 أكتوبر 2023، متوقعة أن يصل إجمالي الإنتاج للموسم الحالي إلى حوالي 250 ألف طن من ثمار الزيتون.

كما أوضحت أنه من المتوقع تحويل نحو 50 ألف طن إلى الكبيس، بينما سيتم استخدام 200 ألف طن لاستخلاص الزيت، ليصل إجمالي إنتاج الزيت حوالي 33 ألف طن.

كذلك قدرت حاجة السوق المحلي من زيت الزيتون بحوالي 25 ألف طن، مضيفة أنه سيتم تخزين الكمية المتبقية، والبالغة 8 آلاف طن، لأغراض التصدير وكمخزون محلي استراتيجي. بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني وفرص الصادرات الأردنية لزيت الزيتون.