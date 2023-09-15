منع شراء الكلاب الأميركية.. فيديو غريب لرئيس وزراء بريطانيا

بعد تسجيل هجمات قاتلة في البلاد، طالت حتى الأطفال، وخلفت رعباً بين العديد من العائلات، ظهر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في فيديو غير مألوف، إذ تحدث فيه عن منع الكلاب.

وأعلن في مقطع مصور على موقع "إكس"، اليوم الجمعة، وقف استيراد الكلاب الأميركية من سلالة "XL Bully"، معتبراً إياهاً خطراً على المجتمع البريطاني.

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كما أوضح أنه أمر بالعمل العاجل لتحديد وحظر هذه السلالة حتى التمكن من إنهاء ما وصفها بالهجمات العنيفة والحفاظ على سلامة الناس.

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.



I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ — Rishi Sunak (@RishiSunak) September 15, 2023

وشدد على أن الكلاب التي ربطها الناشطون بما لا يقل عن 14 حالة وفاة منذ عام 2021، تشكل خطراً على الأطفال والمجتمعات، بحسب ما نقلت "إندبندنت" البريطانية.

كذلك أشار إلى أنه يشارك "رعب الأمة" بشأن مقاطع الفيديو التي تظهر هجمات الكلاب الأخيرة، وأمر بعمل عاجل لتحديد "وحظر هذه السلالة حتى نتمكن من إنهاء هذه الهجمات العنيفة والحفاظ على سلامة الناس".

الحظر سيستغرق وقتاً

وأضاف أنه أصبح من الواضح الآن أن المشكلة لا تتعلق "بحفنة من الكلاب سيئة التدريب".

كما أردف قائلاً "إنه نمط من السلوك ولا يمكن أن يستمر". وختم "على الرغم من أن أصحاب الكلاب يتحملون بالفعل مسؤولية إبقاء كلابهم تحت السيطرة، إلا أنني أريد أن أطمئن الناس بأننا نعمل بشكل عاجل على إيجاد طرق لوقف هذه الهجمات وحماية الجمهور".

لكنه اعترف أن الحظر سيستغرق وقتا حيث لا يوجد حاليا تعريف للسلالة، وهي نسخ أكبر من البيتبول الأميركية. وتم تكليف الشرطة وخبراء آخرين بحل هذه المشكلة، للسماح للوزراء بحظر الحيوانات بموجب قانون الكلاب الخطرة بحلول نهاية العام.

أتى ذلك بعد التأكد من وفاة رجل في ستافوردشاير إثر تعرضه لهجوم من قبل اثنين من المتنمرين الأميركيين المشتبه بهم.

وتصدرت سلسلة من الهجمات عناوين الأخبار مؤخراً في بريطانيا، حيث أصيبت فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً بجروح خطيرة في برمنغهام الأسبوع الماضي، كما أصيب رجلان آخران.

وبعد انتشار لقطات للكلب وهو يطبق فكه حول ذراعها، قالت التلميذة آنا باون: "يجب حظر كل الكلاب... جميعها"!

أكثر من 21 ألف حالة

يذكر أن المملكة المتحدة لا تعترف حالياً بالسلالة الأميركية XL باعتبارها سلالة محددة على الرغم من أنها معترف بها في الولايات المتحدة.

ووفقاً لمجموعة الحملة Bully Watch، بدأت الكلاب في الظهور لأول مرة في المملكة المتحدة في عام 2014 تقريباً. وشهدت السلالة زيادة سريعة في شعبيتها خلال الوباء.

وفي السنوات الخمس الماضية، كانت هناك زيادة بنسبة 34 في المائة في هجمات الكلاب، من 16394 في عام 2018 إلى 21918 في العام الماضي.