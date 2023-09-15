ملت حتى الموت.. فيديو غريب لمسؤولة تحيك وفون دير لاين تتكلم

في تصرف غريب، كشفت مقاطع مصورة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، وهي تقوم بالحياكة خلال استماعها لخطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي.

وكانت فون دير لاين تلقي خطابها في بداية العام التشريعي الجديد، حيث تصف الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إجراءاتها وأولوياتها للعام المقبل إذ ألقت الكلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا.

Even Ursula von der Leyen’s own EU Commissioners are bored to death with what she has to say! pic.twitter.com/8Vr9wbE5z1 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) September 13, 2023

مادة اعلانية

ورغم أن حب جوهانسون للحياكة ليس بالأمر الجديد وفق ما ذكرت مواقع أجنبية، فإن مثل هذا التصرف خلال خطاب حاسم أثار تكهنات حول مستوى المشاركة بين مفوضي الاتحاد الأوروبي.

"أمر لا يصدق"

من جهته، علق نايغل فاراج، المذيع البريطاني والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، على الحادثة على موقع "إكس"، المعروف سابقاً باسم تويتر قائلاً : "حتى مفوضي الاتحاد الأوروبي التابعين لأورسولا فون دير لاين يشعرون بالملل حتى الموت مما ستقوله!".

Ursula Von der Leyen était tellement pénible ce matin dans son discours « sur l’état de l’Union » que même une de ses commissaires préférait tricoter pendant qu’elle parlait ! 🤦



Et ces gens surpayés décident de nos vies ! Hallucinant ⤵️ pic.twitter.com/lnfLYZCKW3 — Florian Philippot (@f_philippot) September 13, 2023

كذلك قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، على موقع "إكس": "كان خطاب أورسولا فون دير لاين هذا الصباح حول الوضع في الاتحاد مملاً للغاية لدرجة أن أحد مفوضيها اختار الحياكة في أثناء حديثها! وهؤلاء الأشخاص الذين يتقاضون أجوراً عالية يقررون مصائرنا! إنه أمر لا يصدق".

وناقشت فون دير لاين خلال كلمتها عدة مواضيع من بينها أوكرانيا وتغير المناخ والصين والهجرة غير الشرعية وتوسيع الاتحاد الأوروبي.