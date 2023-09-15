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صورة من الفيديو للمسؤولة الأوروبية
صورة من الفيديو للمسؤولة الأوروبية

ملت حتى الموت.. فيديو غريب لمسؤولة تحيك وفون دير لاين تتكلم

دبي - العربية.نت
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في تصرف غريب، كشفت مقاطع مصورة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، وهي تقوم بالحياكة خلال استماعها لخطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي.

وكانت فون دير لاين تلقي خطابها في بداية العام التشريعي الجديد، حيث تصف الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إجراءاتها وأولوياتها للعام المقبل إذ ألقت الكلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا.

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ورغم أن حب جوهانسون للحياكة ليس بالأمر الجديد وفق ما ذكرت مواقع أجنبية، فإن مثل هذا التصرف خلال خطاب حاسم أثار تكهنات حول مستوى المشاركة بين مفوضي الاتحاد الأوروبي.

"أمر لا يصدق"

من جهته، علق نايغل فاراج، المذيع البريطاني والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، على الحادثة على موقع "إكس"، المعروف سابقاً باسم تويتر قائلاً : "حتى مفوضي الاتحاد الأوروبي التابعين لأورسولا فون دير لاين يشعرون بالملل حتى الموت مما ستقوله!".

كذلك قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، على موقع "إكس": "كان خطاب أورسولا فون دير لاين هذا الصباح حول الوضع في الاتحاد مملاً للغاية لدرجة أن أحد مفوضيها اختار الحياكة في أثناء حديثها! وهؤلاء الأشخاص الذين يتقاضون أجوراً عالية يقررون مصائرنا! إنه أمر لا يصدق".

وناقشت فون دير لاين خلال كلمتها عدة مواضيع من بينها أوكرانيا وتغير المناخ والصين والهجرة غير الشرعية وتوسيع الاتحاد الأوروبي.

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