فضيحة تلاحق إعلامياً بريطانياً.. "اغتصاب قاصر واعتداءات جنسية"

تلاحق فضيحة من العيار الثقيل الإعلامي البريطاني راسل براند تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإساءة العاطفية خلال فترة سبع سنوات في ذروة شهرته، بحسب تحقيق مشترك أجرته صحيفة "صنداي تايمز" و"التايمز" والقناة الرابعة "ديسباتش".

فقد شملت الاتهامات التي توصل لها التحقيق المشترك، الاغتصاب والاعتداء الجنسي والإساءة، ويُزعم أن إحدى متهميه كانت تبلغ من العمر 16 عاماً في ذلك الوقت، وفق "نيويورك بوست".

مادة اعلانية

الإعلامي ينفي الاتهامات

وكان الممثل الكوميدي قد تحرك بالفعل لنفي ما أسماها "الادعاءات الجنائية الخطيرة للغاية" ليل أمس الجمعة، وفي مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، قال براند إنه تلقى مراسلات من شركة إعلامية وصحيفة تتضمن تفاصيل هذه الادعاءات.

وأصدر نفيه في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على العديد من المنصات الإعلامية، مؤكداً أن علاقاته كانت دائما بالتراضي.

This is happening pic.twitter.com/N8zIKLbJN2 — Russell Brand (@rustyrockets) September 15, 2023

كذلك وصف التقارير بأنها "سلسلة من الهجمات الشنيعة والعدوانية للغاية". وقال إنها تتعلق بفترة من حياته المهنية، بحسب ما نقلت صحيفة "غارديان".

وتابع براند: "الآن، خلال ذلك الوقت من الاختلاط، كانت العلاقات التي كانت لدي دائماً بالتراضي. لقد كنت دائماً شفافاً بشأن ذلك في ذلك الوقت، وكنت شفافاً جداً تقريباً، وأنا شفاف بشأن هذا الأمر الآن أيضًا".

وأضاف: "رؤية هذه الشفافية وقد تحولت إلى شيء إجرامي، وهو ما أنكره تمامًا، يجعلني أتساءل: هل هناك أجندة أخرى تلعب دوراً؟".

ممثل كوميدي ومقدم برامج

يذكر أن براند قدم عدداً من البرامج الإذاعية والتلفزيونية لشبكات عدة بما في ذلك القناة 4 وMTV وراديو X وBBC.

وبدأ حياته المهنية كممثل كوميدي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه حصل على استراحة كبيرة بعد بضع سنوات كمضيف لبرنامج Big Brother's Big Mouth على E4.

وبعد أن برزت صورته الشخصية، شارك براند في أفلام هوليوود مثل Forgetting Sarah Marshall وGet Him To The Grek وArthur.