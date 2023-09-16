معادلة رياضية حيّرت الآلاف.. هل تعرفون الحل؟

إذا كنت تتطلع إلى إعادة صقل مهاراتك في الرياضيات، فإن هذه المعادلة الصعبة مثالية لك.

وسبب سؤال في امتحان لأطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 11 مشاكل كبيرة للبالغين في منتدى الولايات المتحدة "رديت".

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فقد اجتذب السؤال المعقد آلاف المحاولات وما يقرب من 10000 تعليق، حيث قال أحد البالغين إنه جعلهم يشعرون بالغباء حقا، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

السؤال:

وجاء في السؤال: "قرأ كلاين 30 صفحة من كتاب يوم الاثنين و1/8 من الكتاب يوم الثلاثاء. وأكمل الربع المتبقي من الكتاب يوم الأربعاء. كم عدد الصفحات الموجودة في الكتاب؟".

ودفع هذا السؤال الكثيرين إلى محاولة العثور على الإجابة الصحيحة، بينما بدا الآخرون محبطين بشكل واضح.

في الأثناء، استرجع بعض الأشخاص ذكرياتهم وناقشوا طرق الحساب التي استخدموها لإكمال واجبات الرياضيات أثناء وجودهم في المدرسة.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للضحك هو أن بعض المستخدمين فشلوا في إكمال السؤال، بينما لم يجب عليه آخرون على الإطلاق.

أما أولئك الذين أجابوا على السؤال بشكل صحيح أوضحوا أن المنطق كله موجود في "الوحدات"، بالإضافة إلى استخدام التفاصيل خطوة بخطوة للوصول إلى إجابتك.

الإجابة الصحيحة

وأجمع معظم البالغين بالإجماع على أن الإجابة الصحيحة هي 48 صفحة، وهي كالآتي:

كتاب واحد = 30 صفحة + 1/8 كتاب + 1/4 كتاب. الكتاب الواحد = 30 صفحة + 3/8 كتاب. كتاب واحد - 3/8 كتاب = 30 صفحة. 5/8 الكتاب = 30 صفحة. الكتاب الواحد = 48 صفحة.

ولتفسير ذلك كتب أحدهم:

"لقد قيل لنا أنه قرأ 30 صفحة يوم الاثنين." نحن نعلم أنه قرأ 5/8 من الكتاب يوم الاثنين. إذن 30 صفحة = 5/8 الكتاب. إذن كم هو ثمن الكتاب؟ نحن نعلم أن 30 صفحة هي 5/8. 30 صفحة مقسمة على خمسة هي ست صفحات. لذا فإن الوحدة المكونة من ست صفحات تساوي 1/8 الكتاب. وبالتالي فإن الكتاب عبارة عن ثماني وحدات من ست صفحات أي ما يعادل ثمانية مضروبة في ستة = طول 48 صفحة.

Comment

byu/springwaterh20 from discussion

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