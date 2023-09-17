شاهد عصفوراً تسبب بسقوط طائرة استعراض.. نجا الطيار وقتلت طفلة

فتحت القوات الجوية الإيطالية تحقيقا حول سقوط طائرة استعراض عسكرية وما إذا كانت قد اصطدمت بالطيور قبل سقوطها بالقرب من المطار، ما أسفر عن مقتل طفلة على الأرض.

كانت الطفلة، 5 سنوات، تستقل مع عائلتها سيارة بالقرب من محيط المطار القريب من مدينة تورينو شمال إيطاليا عندما سقطت الطائرة بعد ظهر السبت، واشتعلت فيها النيران.

🚨 PLANE CRASH: Italian Air Force plane crashes during practice run for air show, sadly killing a 5-year-old girl on the ground. #Italy pic.twitter.com/fbFFdubLdK — Breaking Alerter (@BreakingAlerter) September 17, 2023

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وقال مسؤولو المستشفى إن والدة الفتاة وشقيقها الأكبر لا يزالان في المستشفى لتلقي العلاج من الحروق بينما غادر الأب المستشفى يوم الأحد.

ويُظهر مقطع مصور خاص بالتحطم تسع طائرات في شكلين ضيقين على شكل حرف في (بالأبجدية الإنجليزية)، قبل أن تسقط إحدى الطائرات وتتحطم، مما يؤدي إلى صعود كرة من النار في الهواء.

وأظهر الفيديو الطيار – الرائد أوسكار ديل دو –يقفز بالمظلة قبل وقت قصير من سقوط الطائرة داخل سياج المطار، حيث أصيب بحروق.

وقالت القوات الجوية إن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، لكنها أشارت إلى أن إحدى الفرضيات تشير إلى أن الطائرة اصطدمت بطائر أثناء الإقلاع، وهو ما يحقق بشأنه الادعاء الإيطالي أيضا.

وكان سرب فريتشي تريكولوري، الفريق الإيطالي الأول من طياري الاستعراضات، يستعد لعرض جوي سيقام يوم الأحد ضمن الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس القوات الجوية الإيطالية.

وعادة ما يقدم الفريق عروضا جوية مثيرة في المناسبات الوطنية، تاركين خطوطًا من الدخان الأحمر والأخضر والأبيض، بألوان العلم الإيطالي. ويؤدون ألعابا بهلوانية معقدة خلال العروض الجوية.

يشار إلى أن عام 1988، شهد حادثا جويا مشابها عندما اصطدمت ثلاث من طائرات فريتشي تريكولوري ببعضها وسقطت على الأرض أثناء عرض جوي في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا حضره حوالي 300 ألف شخص.

وأدى الحادث إلى وفاة الطيارين الثلاثة و67 شخصا على الأرض وإصابة مئات آخرين.