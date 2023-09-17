حب الذات والتخلص من الأفكار السلبية.. معمرة تكشف أسرار عمرها المديد

حققت بيرل تايلور، التي تعيش في دايتون بولاية أوهايو وتبلغ من العمر 102 عام، ما يقرب من مليون مشاهدة لأحد مقاطع الفيديو الذي تنصح فيه بأن يحب الأشخاص "أنفسهم أولًا"، بحسب ما نشره موقع "Insider".

تقدم الجدة بيرل نصائحها حول النظام الغذائي وممارسة الرياضة والعناية بالبشرة والعقلية الإيجابية على قناة "تيك توك" الخاصة بحفيدتها تايلور برنال، التي قالت إن جدتها تهتم "بعيش الحياة على أكمل وجه".

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لتخطي سن 100 عام

وقالت تايلور، التي ولدت في كوبا في يناير 1921 ونشأت في جامايكا، إنها سعيدة بإفشاء "أسرار" طول عمرها. وإنها تأمل أن يحاول الناس محاكاة أسلوب حياتها، حتى لو كان عمرهم مكونًا من ثلاثة أرقام. وأعربت تايلور عن اعتقادها أن لديها الكثير من دروس الحياة التي يمكنها مشاركتها.

الطبخ المنزلي

تقوم تايلور بإعداد كل وجبة لنفسها، وتقول: "لقد مرت سنوات منذ أن أكلت أي طعام جاهز"، قائلة إن تراثها الكوبي والجامايكي والهندي المشترك أدى إلى إصرارها على تناول المكونات الطبيعية.

وعلى الرغم من أنها تأكل في بعض الأحيان قطعة من اللحم على شكل ضلوع أو دجاج أو لحم بقري مفروم، إلا أن معظم أطباقها نباتية. وقالت إن وجبة الفطور النموذجية بالنسبة لها هي البابايا والموز المفروم، يليها الفطائر المشوية المصنوعة من الكينوا وبذور الكتان والأرز المجفف.

غداء خفيف وعشاء جامايكي

وأكدت تايلور، التي كانت عاملة بأحد المصانع حتى سن التقاعد، أن تلك "الطقوس جيدة وتساعد المعدة"، مشيرة إلى أن غداءها كان دائمًا خفيفًا وأن العشاء قد يتكون من الأرز والفاصوليا على الطريقة الجامايكية.

عصير خالٍ من السعرات

تشرب تايلور مشروب برتقالي خالي من السعرات الحرارية، تصنعه بنفسها في الخلاط بمكونات طازجة تشمل جذر الصبار والكرفس والبقدونس والزنجبيل والماء المحلى بسكر سبلندا، وتشرب ما بين زجاجتين أو ثلاث زجاجات من المياه المعدنية سعة نصف لتر تقريبًا، وفنجانًا من القهوة منزوعة الكافيين كل يوم. كما أنها تتناول أقراص بروبيوتيك.

المشي أثناء التسوق

قالت تايلور إنها تستطيع التنقل بسهولة على سلالم منزلها المكون من طابقين، وتقوم بغسيل الملابس بنفسها لكنها تعتمد على عاملة نظافة للعناية بباقي المنزل.

تقوم تايلور بسلسلة من تمارين الساق البسيطة أثناء الجلوس، شارحة أنها تقول برفع "الساق وتثبيتها لمدة أربع إلى خمس ثوانٍ" ثم تخفضها 10 مرات لكل ساق.

وأضافت أن التمرين الرياضي الأكثر كثافة، هو المشي في ممرات محلات السوبر ماركت المحلية أثناء التسوق، إذ يمكن أن تستغرق جولتها للتعرف على المنتجات وشراء احتياجاتها " مدة ساعتين في نهاية كل أسبوع".

التأمل

تمارس تايلور أيضًا شكلاً من أشكال التأمل عن طريق التنفس العميق أثناء تدوير رقبتها. وقالت: "إنه يريحني ويتخلص من أي ألم في جسدي قد أشعر به أثناء النوم على جانبي".

وتقوم تايلور بالغطس في حمام بزيت الزيتون وأملاح إبسوم، فيما لا تتبع نظامًا صارمًا للعناية بالبشرة وغالبًا ما تستخدم الصابون العادي على وجهها.

وتحب أن تدلل نفسها بالبقاء لفترة طويلة في حوض الاستحمام.

التخلص من الأفكار السلبية

قالت تايلور إن "الله هو كل شيء"، مضيفة أن المرء عليه أن يتعلم "كيف يحب نفسه قبل أن يكون في وضع يسمح له بحب الآخرين. وأنه يجب عليه أن يتعلم التخلص من الأفكار السلبية"، موضحة أن "هذه هي الطريقة التي أعيش بها حياتي".

أخبار السياسة والسياحة

قالت تايلور إنها حافظت على تركيز عقلها من خلال متابعة الأخبار التلفزيونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة. وقالت: "لقد كنت مهتمة بالسياسة منذ أيام ريتشارد نيكسون".

وأضافت تايلور أنها تبقى مستيقظة "حتى الساعة 11 مساءً لمشاهدتهم [الأخبار والبرامج السياسية]"، كما أنها تهتم بالسفر وتستمتع بالتنقيب في الأطلس للتعرف على البلدان التي تثير فضولها، مشيرة إلى أنها تسعى "دائمًا للحصول على المعلومات".