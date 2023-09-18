تبعثرت أمعاؤه.. جمعها في قميص وركض بها للمستشفى!

نسمع يوميا عن حوادث عمل مريعة ومأساوية لكن ما حدث مع رجل بريطاني يدعى بريندان كلانسي يصعب تحمله، بل تقشعر له الأبدان، حيث تعرض أثناء قيامه بقص بعض القطع الخشبية في حديقة منزله لإصابة خطيرة بسبب منشار.

ووفق ما أودرته صحيفة "الصن" فإن الرجل البالغ من العمر 67 عاما وهو أب لخمسة أبناء، شعر بألم غريب لتكون الصدمة أن أمعاءه تبعثرت خارج جسمه، بيد أنه استجمع قواه وأعصابه وجمع حتى أحشاءه في قميص وهرول للمستشفى بمفرده.

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وقد تماثل كلانسي للشفاء، بشكل كامل دون أي إصابات دائمة سوى ندبة بطول عدة سنتيمترات.

وروى الرجل تفاصيل الحادثة قائلا: كان لدي مجموعة من المنصات الخشبية، بطريقة ما تعثرت وسقطت على المنشار، أدركت أن أمعائي أصبحت خارج جسمي. دخلت المنزل ولملمت أحشائي داخل قميص وتوجهت إلى المستشفى مذعورا".

وتابع يقول "كانت زوجتي خارج المنزل لذا قدت السيارة بنفسي.. عندما وصلت إلى المستشفى، ذعر مقدمو الرعاية من مشهد أمعائي المتدلية".

وأردف "كان النزول إلى نقالة الإسعاف مؤلم للغاية وعندها بدأت أفقد تركيزي من شدة الألم، تم نقلي لمستشفى جراحي متخصص حيث تم إنقاذ حياتي".

واعتبر كلانسي أنه محظوظ لكونه على قيد الحياة، كما أعرب عن شكره لكل من ساعده في يوم الحادث.