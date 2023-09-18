زلزالان أقوى من 6 درجات يهزان تايوان واليابان

ضرب زلزالان قويان كلاً من تايوان واليابان اليوم الاثنين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب هيرارا باليابان.

مادة اعلانية

فيما قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 6.1 درجة هز شمال شرقي منطقة تايوان. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومترا.