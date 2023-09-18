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زلزالان أقوى من 6 درجات يهزان تايوان واليابان

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال قوته 6.3 درجة يضرب هيرارا باليابان.. ومركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض: زلزال قوته 6.1 درجة يهز شمال شرقي منطقة تايوان

العربية.نت، وكالات
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ضرب زلزالان قويان كلاً من تايوان واليابان اليوم الاثنين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب هيرارا باليابان.

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فيما قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 6.1 درجة هز شمال شرقي منطقة تايوان. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومترا.

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