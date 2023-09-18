كوارث طبيعية
زلزالان أقوى من 6 درجات يهزان تايوان واليابان
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال قوته 6.3 درجة يضرب هيرارا باليابان.. ومركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض: زلزال قوته 6.1 درجة يهز شمال شرقي منطقة تايوان
وضع القراءة
100% حجم الخط
ضرب زلزالان قويان كلاً من تايوان واليابان اليوم الاثنين.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب هيرارا باليابان.
مادة اعلانية
فيما قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 6.1 درجة هز شمال شرقي منطقة تايوان. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومترا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تبادل للسجناء بين أميركا وإيران.. والإفراج عن 6 مليارات دولار لطهرانوصول إيرانيين أفرجت عنهما الولايات المتحدة إلى الدوحة إيران
-
مقتل مواطن عماني في شقته بمصر.. والسلطات تبحث عن الجناةأعربت السفارة العمانية عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية مصر
-
مقطع طريف لطفل إيراني يبكي بشدة: "لا يسمحون لي أن أرى رونالدو"استقبال شعبي حافل في طهران للنصر السعودي الذي وصل لمواجهة برسبوليس في دوري أبطال آسيا سوشيال ميديا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية