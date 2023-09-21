سرقة دبابة إسرائيلية من منطقة عسكرية والعثور عليها في ساحة للخردة

تحاول السلطات الإسرائيلية معرفة كيفية سرقة دبابة مدرعة ثقيلة ولكن غير مسلحة، من منطقة تدريب عسكرية بعد العثور عليها ملقاة في ساحة للخردة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن دبابة ميركافا 2 الإسرائيلية اختفت من منطقة تدريب في شمال إسرائيل بالقرب من مدينة حيفا الساحلية.

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وتكون منطقة التدريب مغلقة أمام الجمهور عند استخدامها، ولكن يمكن للمارة الوصول إليها.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الدبابة التي يبلغ وزنها 65 طنا مهجورة في ساحة للخردة بالقرب من قاعدة عسكرية.

وفي مقطع مصور من مكان الحادث، تظهر دبابة الجيش الخضراء بجانب قصاصات معدنية صدئة ونفايات صناعية أخرى.

وقال الجيش إن ميركافا 2 خرجت من الخدمة منذ سنوات ولم تكن مسلحة.

وقالت إنها استخدمت في الآونة الأخيرة "كمركبة ثابتة لتدريبات الجنود".

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم في قضية السرقة.