شاهد.. أسترالي يواجه خطر الموت يومياً خلال تنقلاته إلى العمل!

يقود مرشد سياحي أسترالي سيارته عبر نهر مليء بـ 600 تمساح للوصول إلى عمله كل يوم، وكثيرًا ما تجعله الرحلة المرعبة يخشى على حياته.

ديفيد ماكماهون، 36 عامًا، هو المرشد السياحي الرئيسي لشركة "Venture North Safaris" في الإقليم الشمالي بأستراليا يقول لموقع "FEMAIL": "أعمل مرشدا سياحيا في شمال أستراليا لأكثر من 15 عامًا عبر بعض المناطق النائية والمذهلة في البلاد".

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وفي إحدى جولات ديفيد، يعبر نهر التمساح الشرقي عند معبر كاهيل - وهي رحلة مميتة أودت بحياة شخصين في الماضي. وقال: "لا أعتقد أن هذه هي فكرة الجميع عن الانتقال إلى العمل، ولكن الأمور مختلفة بعض الشيء هنا في الجزء العلوي".

ثم شارك مقطعًا قصيرًا يظهر ما يقرب من 15 تمساحًا يراقبون سيارته. وأوضح عن التماسيح الجائعة: "أنا أعبر نهر التمساح الشرقي العظيم". وأضاف ديفيد وهو يحدق في الزواحف القاتلة: "هذا مكان بري حقًا. عبرت هذا النهر مرارا .. الأسوأ هو في الليل، وكانت هناك مصادفة اضطررت فيها إلى عبوره بعمق عندما توقف المد وقبل أن يبدأ في الاندفاع مرة أخرى. بمجرد دخولي الماء، انطفأت المصابيح الأمامية واضطررت إلى القيام بالعبور دون أن أرى - وأنا أعلم بالضبط ما الذي ينتظرني إذا ارتكبت خطأً".

ولكن على الرغم من جرعة الرعب المتكررة، فإن ديفيد يحب وظيفته حقًا. وقال: "أحب أن أتمكن من مشاركة جمال شمال أستراليا مع الضيوف من جميع أنحاء العالم".