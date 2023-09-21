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شاحنة
من الفيديو

بالفيديو.. انفجرت سيارته بعدما اصطدمت بشاحنة وكانت المفاجأة

السائق أكد أنه كان يقود بسرعة للوصول إلى العمل، مشيراً إلى أنه لم ير الشاحنة قادمة، حتى اختفى تحتها وانقلبت مركبته وانفجرت

العربية.نت
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في حادث سير مرعب، نجا سائق خمسيني من الموت المحقق تحت عجلات شاحنة كبيرة في مقاطعة ستيل بولاية مينيسوتا الأميركية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل الحادثة وكأنها لقطة درامية من أفلام سباق السيارات، حيث كانت سيارة "سيدان" تقود بسرعة، قبل أن تتفاجأ بشاحنة ضخمة قادمة من الجهة اليمنى.

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واصطدمت المركبتان بقوة، مما خلف كرة نارية ضخمة، ولحسن الحظ نجا سائق السيارة بأعجوبة دون أن يصاب بأذى.

ووقع الحادث عند تقاطع طرق في مقاطعة ستيل، وذلك يوم الثلاثاء في حدود 05:30 صباحاً.

واستغرب معلقون من الطريقة التي نجا بها السائق، وقالوا إن الشاحنة كادت "تسحق السيارة بالكامل".

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وذكر سائق السيارة ويدعى كيرك روسيك أنه كان يقود بسرعة للوصول إلى العمل، مشيرا إلى أنه لم ير الشاحنة قادمة، حتى اختفى تحتها وانقلبت مركبته وانفجرت.

ووفقا لتقرير الشرطة، كان كلا السائقين يرتديان أحزمة الأمان ولم تثبت التحاليل تناول أي منهم الكحول.

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