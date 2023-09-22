شبل "ودود" وُجد عند حدود المجر.. يثير حيرة الشرطة الصربية

قال مسؤولون ووسائل إعلام إن شبلا يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط، نقل إلى حديقة حيوان في شمال صربيا، الخميس، بعد أن شوهد يتجول على طريق.

وقالت سونيا مانديتش، من حديقة حيوان باليتش، إن الأنثى الصغيرة التي عثر عليها على مشارف مدينة سوبوتيتسا القريبة من الحدود مع المجر، كانت تعاني من سوء التغذية والضعف.

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وجاء في وسائل إعلام محلية أن أحد سكان سوبوتيتسا رصد الصغيرة على الطريق واتصل بالشرطة التي نقلتها بعد ذلك إلى حديقة الحيوان. ويظهر مقطع مسجل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي الشبل وهو يظهر من وسط العشب ويخطو على الطريق.

وذكرت التقارير أيضا أن الشبل كان ودودا ولم يكن خائفا. وفي مقاطع مصوورة وصور أخرى أمكن رؤية شرطي وسكان محليين وهم يداعبون الشبل. وقالت مانديتش إن الصغيرة في "حالة سيئة للغاية" وتتلقى العلاج. وأضافت "عمرها ما بين 3 و5 أو 6 أشهر، لكنها تعاني من سوء التغذية".

ولم تصدر الشرطة بعد بيانا، إلا أنه يعتقد أن تهريب الحيوانات البرية والنادرة منتشر على نطاق واسع في منطقة البلقان.