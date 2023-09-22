فيديو.. أميركي يعثر على مفاجأة مرعبة في محرك سيارته

فتح مواطن أميركي غطاء محرك السيارة الخاصة به ليُصاب بصدمة بالغة ويضطر الى استدعاء رجال الشرطة لتقديم المساعدة له في مواجهة الموقف الغريب والمرعب.

وبحسب فيديو وثّق الواقعة، عثر الرجل على أفعى بطول سبعة أقدام (2.13 متر) تلتف حول محرك سيارته، حيث كانت تعيش هناك وتتحرك. وقد واجه الرجل ومعه رجال الشرطة صعوبة بالغة في تحريكها أو رفعها من المكان.

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وقالت شبكة تلفزيون (ITV) في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" إن الواقعة حدثت في مدينة غرين باي بولاية ويسكونسن الأميركية. أما الأفعى العملاقة التي تم ضبطها فهي من نوع (Jungle Carpet Python)، ويُعتقد أن مصدرها الأصلي أستراليا وأنها وصلت الى الولايات المتحدة بطريقة ما.

وتعتقد لوري بانكسون، أمينة الحيوانات في (Bay Beach Wildlife Sanctuary) أن هذه الأفعى "من الممكن أن تكون قد زحفت إلى محرك هذه السيارة لتظل دافئة، حيث وجدت مكاناً جيداً للتسكع لبعض الوقت".

وحاول ضباط من قسم شرطة غرين باي إزالة الثعبان لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، لذلك اضطر صاحب السيارة إلى القيادة إلى محمية قريبة للحياة البرية مع الثعبان.

وأوضح المسؤولون في وقت لاحق أن صاحب السيارة لم يكن صاحب الثعبان. ومن هناك، قامت بانكسون وزميل لها بإزالة الثعبان بأمان.

وقالت بانكسون: "هذا حيوان يحظى بشعبية كبيرة في مجال الحيوانات الأليفة الغريبة وتجارة الحيوانات الأليفة الغريبة".

وأضافت: "لقد كانت فترة ما بعد الظهيرة مثيرة، ولكننا سعداء أنها سارت على ما يرام".

وبحسب قانون بلدية غرين باي، يلزم الحصول على تصريح للاحتفاظ بالحيوانات الغريبة، لكن الشرطة قالت إنه لا يوجد تصريح معروف لهذا النوع من الثعابين.

وقالت إلين شودوار، التي لم ترَ الأفعى ولكنها تعيش بالقرب من الشقة التي عثر فيها على الثعبان: "إنه أمر مخيف نوعاً ما". وأضافت: "لم أعتقد أبداً أن أي شخص سيتمكن من العثور على ثعبان تحت غطاء محرك سيارته".