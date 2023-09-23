زيلينسكي "أهان" البولنديين في الأمم المتحدة.. ووارسو تعترض
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي يواصل لهجته الحادة تجاه كييف بعد أن سعي الرئيس البولندي إلى تهدئة خلاف محتدم حول واردات الحبوب
طالب ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم "إهانة" البولنديين مواصلاً لهجته الحادة تجاه كييف بعد أن سعي الرئيس البولندي إلى تهدئة خلاف محتدم حول واردات الحبوب.
وقررت بولندا الأسبوع الماضي تمديد حظر على واردات الحبوب الأوكرانية مما أثّر على العلاقة بين كييف وجارتها التي يُنظر إليها على أنها من أقوى حلفائها منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير 2022.
وأغضب زيلينسكي الدول المجاورة لأوكرانيا حينما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، لكنه أضاف أن "المسرح السياسي" لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو.
ورداً على ذلك، قال مورافيتسكي: "أنا أريد أن أخبر الرئيس زيلينسكي بألا يهين البولنديين مجدداً أبداً مثلما فعل في الآونة الأخيرة خلال خطابه في الأمم المتحدة".
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