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سكين (آيستوك)

حدث في المغرب.. ذبح زوجته الحامل أمام شقيقها الطفل وابنتها

دبي - العربية.نت
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لم يلبث أن مضت أسابيع قليلة على الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حتى هزّت جريمة قتل بشعة الأوساط المغربية.

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فقد أقدم رجل على ذبح زوجته الحامل من الوريد إلى الوريد، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام محلية.

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وأفادت بأن الرجل البالغ من العمر 28 عاما، ذبح زوجته الحامل في الشهر السابع، في منزل الزوجين الكائن بحي سيدي عسو بمدينة آزرو.

كما أضافت أن القاتل لاذ بالفرار بصحبة طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، وفقا لموقع "هسبريس".

ووقعت الجريمة أمام شقيق الضحية، وهو طفل بسن 9 سنوات، وكان يقيم معهم، حيث رأى الطفل أخته مذبوحة عندما عاد إلى المنزل، ما جعله يستنجد بالجيران.

جثة هامدة

يشار إلى أن السلطات المغربية استطاعت ضبط الزوج القاتل، ووضعته رهن الاعتقال والتحقيق للوقوف على أسباب ارتكابه لهذه الجريمة البشعة.

ووصلت قوات الشرطة لموقع الحادث بعد بلاغ الجيران فوجدوا الزوجة جثة هامدة.

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