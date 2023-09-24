شلل يضرب كرة القدم في الأردن.. واللاعبون خارج الملاعب

نفذت جميع أندية المحترفين لكرة القدم في الأردن اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقرراً انطلاقتها يوم الخميس الماضي، وذلك بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر.

وكان يفترض أن تفتتح الجولة السادسة اليوم الأحد بلقاء سحاب والرمثا على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب ولكنهما حضرا ورفضا اللعب تنفيذا لاتفاق جماعي من الأندية، لتستمر باقي الأندية باتخاذ نفس القرار بالتوقف عن اللعب حتى يستجيب الاتحاد الأردني لكرة القدم لمطالب الأندية.

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دعم مادي

أتى قرار المقاطعة هذا بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد، ولا يزال الشارع الرياضي ردة فعل اتحاد الكرة بشأن مقاطعة الأندية للدوري.

فما أوضح مصدر من داخل أحد الأندية لـ"العربية.نت" بأنها تطالب بتوفير 200 ألف دينار أردني (282 ألف دولار أمريكي) لكل منها بدل رعاية.

من جانبه، قال رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة لـ"العربية.نت" إن أندية المحترفين اتفقت على تعليق مشاركتها في بطولة الدوري، لأنها غير قادرة على استكماله بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها

كما أضاف بأن الاتحاد غير قادر على دعم الأندية، معتبرا أن على الحكومة ووزارة الشباب تحمل المسؤولية الكاملة.

تحذير الاتحاد

في المقابل، حذر الاتحاد الأردني لكرة القدم في كتابه المرسل للأندية، من مغبة الاستمرار في تعليق المشاركة في بطولة الدوري، تحت طائلة تطبيق عقوبات تصل إلى تغريم كل نادٍ بمبلغ 100 ألف دينار، والهبوط إلى مصاف إلى دوري الدرجة الأولى استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحةالتأديبية الصادرة عن الاتحاد للموسم 2023.

وستعقد مساء اليوم الأحد، الأندية الأردنية داخل النادي الفيصلي اجتماعا لمناقشة تعليق مشاركتها في البطولة، وذلك لبحث تعليق المشاركة إضافة إلى إمكانية مناقشة المخرجات التي ستسفر عنها الخلوة التي تعقدها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم.

