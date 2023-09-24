عمرها 21 عاماً.. أردنية تحقق المركز الأول بمسابقة دولية لحفظ القرآن
استقبل آلاف المواطنين الأردنيين في لواء الرمثا شمالي الأردن، يوم أمس السبت، حافظة القرآن الكريم سندس سعيد محمد صيداوي الحاصلة على المركز الأول بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم التي أقيمت في دبي.
انجاز جديد سُجل للطالبة صيداوي، بعد أن نالت المركز الأول في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مواكب سيارات استقبلت الطالبة الصيداوي، وجهز المحتفلون "الجمال" لذبحها وتقديم لحمها للجميع، احتفالاً بما حققته الطالبة سندس.
60 متسابقاً من 50 دولة
الصيداوي تبلغ من العمر 21 عامًا وتدرس تخصص المختبرات الطبية، تألقت بمستوى استثنائي في حفظ القرآن الكريم كاملاً، حيث تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز الكبير والفوز بالمركز الأول وسط منافسة شديدة تضمنت 60 متسابقاً من 50 دولة عربية ودولية.
الصيداوي نشأت في أسرة محبة للقرآن الكريم، واستفادت من دعم وتوجيه والديها اللذين هما أيضاً من حفظة كتاب الله، وتلقت تعليمها من عمتها الشيخة فاطمة الصيداوي، التي أسهمت بشكل كبير في تطوير مهاراتها في حفظ القرآن وتجويده.
بدأت سندس رحلة حفظ القرآن في سن الحادية عشرة وتمكنت من إكمال حفظه في مدة قصيرة قدرها عشرة أشهر فقط، ولم تقتصر مشاركتها على مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية، بل شملت مشاركاتها العديدة في مسابقات دولية أخرى، ممثلةً بذلك المملكة الأردنية الهاشمية بفخر، إن هذا الإنجاز الكبير للطالبة سندس الصيداوي يعكس التفاني والاجتهاد في حفظ كتاب الله والسعي لتحقيق التفوق العلمي.
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