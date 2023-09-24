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التمساح بعد سحبه وقتله

مشهد مرعب.. العثور على جثة امرأة بين فكي تمساح طوله 4 م

دبي - العربية.نت
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قُتل تمساح أثناء سحبه من جدول مائي في ولاية فلوريدا الأميركية، بموازاة انتشال جثة امرأة تبلغ 41 عاماً من بين فكّيه، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس السبت.

وقالت الشرطة إنها استجابت لبلاغ عن جثة شوهدت في جدول مائي في لارغو بولاية فلوريدا، وإن التمساح الذكر الذي يبلغ طوله 4 أمتار، "قُتل بطريقة غير وحشية".

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كما تعرفت الشرطة على الجثة، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر لتحديد "ملابسات الوفاة وأسبابها".

من جانبه، كشف رجل يدعى جاماركوس بولارد أنه رأى تمساحاً كبيراً وجثة في الخور المائي، وركض إلى ثكنة مجاورة تابعة لفرق الإطفاء للإبلاغ عن ذلك.

سحبها تحت الماء

وقال الشاهد لقناة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة "ان بي سي نيوز"، الجمعة "لقد ألقيت حجراً على التمساح، فقط لأرى ما إذا كان تمساحاً حقاً".

كما لفت إلى أن الحيوان "كان قابضاً على الجثة، وبدا متمسكاً بالجزء السفلي من الصدر، ثم سحبها تحت الماء".

وأشار بولارد إلى أن التمساح قاوم بشدة محاولة السلطات لصدّه.

كذلك، تابع "لقد لفّوا حبلاً حول رقبته ووضعوه على بكرة شاحنة"، و"قد كانوا يحاولون إسقاطه في الشاحنة، لكنه بدأ في سحبها إلى الماء".

التمساح بعد سحبه وقتله
التمساح بعد سحبه وقتله

أطلقوا النار عليه

وأضاف بولارد "لقد أمسكوا بعصا طويلة، وأخرجوا الرأس من الماء، ثم أطلقوا النار عليه، وبمجرد أن لفوه بالكامل، قاموا بمده وقياس طوله"، ثم "أطلقوا النار عليه مرة أخرى".

هذا وتُعتبر التماسيح من الحيوانات الشائعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وخصوصاً في ولاية فلوريدا.

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