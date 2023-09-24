"مطعم جديد".. والد الشيف التركي بوراك يكشف سبب خلافهما

بعدما شغلا الشارع التركي بقضية خلافهما في الفترة الماضية، أكد والد الشيف التركي الشهير بوراك، أن سوء التفاهم بينه وبين ابنه قد انتهى، كاشفاً عن سبب الخلاف بينهما.

وقال الشيف إسماعيل أوزدمير، Yن السبب الأساسي للخلاف الذي نشب بينهما هو المطعم الجديد الذي تصل مساحته حوالي سبعة آلاف متر مربع، ويتضمن مسرحاً ضخماً خاصاً لإحياء الحفلات، معلقا: "المطعم سيحمل اسمه وأنا كتبت له نصف الملكية".

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كما تابع: "بوراك ابتعد عن خط السوشيال ميديا الذي بدأه منذ فترة من خلال الفيديوهات التي كان ينشرها من داخل مطعم المدينة، لذلك أجبرت على الحلول مكانه، ونحن نادمين على خلافنا"، وفق ما نقله موقع "فوشيا".

ولفت إلى أن بوراك سيفتتح قريبا مطعمه الخاص الذي كشف عن تحضيراته خلال فترة خلافهما، مشيرا إلى أنه لم يكن بحاجة لبيع ممتلكاته من أجل إكمال التحضيرات الخاصة بعمله الجديد، مشيرا إلى أنهما في طريقهما للإعلان عن عودة الأمور إلى طبيعتها الشهر المقبل.

إلى ذلك، تطرق إسماعيل أوزدمير إلى وضع ابنه الصحي، قائلا إنه كان يعاني من حصى في المرارة ما اضطره للخضوع لعملية جراحية، وعلق: "هو اليوم بصحة جيدة وعاد لممارسة حياته الطبيعية".

خلاف شغل الشارع التركي

وفي الآونة الأخيرة دخل الشيف التركي بأزمة مع والده بدأت في يوليو الماضي، عندما تقدم الأول بدعوى قضائية ضد الأخير يتهمه فيها بالاحتيال وبيع بعض مطاعمه دون علمه، كما أكد أن والده باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال قام بافتتاح مطعم لا يمت بصلة لمطاعمه، قبل أن ينفي الأب هذه التهم.

لكن لاحقاً، أكد الأب أن الخلاف بينه وبين ابنه قد انتهى بعد أن اجتمع بابنه ووضعا النقاط على الحروف بشأن خلافهما الذي شغل مواقع التواصل وبات حديث الشارع التركي في الفترة الأخيرة.